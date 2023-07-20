Как забыть бывшего после болезненного расставания

Практически все женщины, да и многие мужчины, могут рассказать историю из жизни, когда попали в тяжелые отношения, из которых было сложно выбраться. Для некоторых встреча с абьюзером может закончиться весьма печально. Тяжелая психологическая травма способна отравить всю дальнейшую жизнь. Как забыть человека, который сделал больно, рассказывает женский журнал kleo.ru.

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Почему сложно забыть партнера, с которым было плохо

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Удивительно, но после расставания с человеком, который причинил душевные страдания и боль, «жертва» часто находится в подавленном состоянии. Более того, многие не прочь вернуться в токсичные отношения. Во многом это происходит из-за того, что в отношениях с абьюзером человек испытывает очень сильные эмоции. Несмотря на то, что они негативные, крепкая эмоциональная связь привязывает к партнеру. Кроме того, человек испытывает обиду на бывшего возлюбленного и себя и стремится как-то разрешить ситуацию в позитивном ключе. Признавать ошибки всегда нелегко.

Как забыть партнера после тяжелого расставания

Большинство людей после завершения любовных отношений испытывают сильную боль и глубокую тоску. Человеку всегда сложно отказываться от привычного течения жизни, даже если романтическая связь с партнером приносила больше негатива, чем приятных ощущений. Людям свойственно верить в лучшее. Однако стоит помнить, что человека очень сложно изменить. Тем более, если он сам не стремится к переменам.

Психологи предлагают одно простое правило, которое позволит смириться с разрывом. В первую очередь, нужно позволить себе прожить все стадии принятия горя: шок, гнев, торги, депрессию и принятие. Очень важно пройти через каждую ступень и прочувствовать все эмоции. Окружающие часто пытаются помочь тоскующему человеку перепрыгнуть болезненные ступени. Мол, «он того не стоил», «слава Богу вы разошлись», «было бы о чем горевать» и так далее. Однако это неправильно. Человеку нужно испытать весь спектр эмоций, чтобы полностью закрыть историю.

Нет ничего страшного в том, что после расставания какое-то время вы будете рыдать в голос и «биться головой об стену». Позвольте себе пострадать, это поможет свыкнуться с потерей. Не стесняйтесь злости. Через некоторое время после расставания вы можете испытывать приступы ярости по отношению к себе и бывшему партнеру. Это абсолютно нормально. Даже попытки наладить отношения не являются постыдными. К счастью для горюющей, абьюзеры стараются периодически менять жертву, после того, как наиграются, так что отношения вряд ли возобновятся.