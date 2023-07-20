Психолог назвала черты в мужском поведении, которые раздражают женщин

Психолог Елена Гордеева назвала четыре черты в мужском поведении, которые больше всего раздражают женщин.

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По словам специалиста, зачастую женщинам не нравится, когда ее партнер публично проявляет внимание к другим представительницам прекрасного пола. И это неудивительно, поскольку подобным поведением он обесценивает свою избранницу.

Гордеева отметила, что мужчины также нередко прибегают к эмоциональному абьюзу, доставляя тем самым своей возлюбленной сильный дискомфорт. Психолог подчеркнула, что здесь речь идет не о жестком угнетении, а о таких мелочах, когда мужчина может обидеться и не разговаривать.

В заключение Гордеева затронула наиболее сложную для проработки ситуацию, когда возлюбленные не равны в отношениях. В психологии выделяют две критические для здоровых отношений роли — родительскую и детскую.