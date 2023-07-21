Психолог объяснила, кому противопоказаны курортные романы

Курортный роман – кто-то о нем мечтает, а кто-то боится как огня. Для одних – это легкая возможность скрасить досуг, а для других – долгие отношения в будущем и даже брак. Москва 24 нашла счастливые и грустные истории "отпускных" взаимоотношений, а психолог рассказала, почему некоторым подобные увлечения противопоказаны.

От раздражения до 10 лет брака

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Александра* впервые увидела будущего мужа в 2012 году в аэропорту Красноярска перед вылетом в Таиланд. Первое впечатление было негативным – Сергей громко разговаривал, чем раздражал девушку. После перелета и заселения Александра пошла на прогулку с подругой и снова услышала этот громкий голос.

"Мы не успели уйти, он подошел познакомиться и предложил пойти на вечеринку вместе. После нее он проводил меня до отеля и попросил о новой встрече. Я долго думала, ехать ли к нему. В итоге опоздала на час, а он меня дождался. Так стали проводить время вместе и отдыхать", – Александра.

После прилета домой Сергей нашел Александру у стойки багажа и попросил ее номер. Около двух недель пара общалась только по телефону, так как девушка уехала к маме в другой регион. Мужчина был настойчив и звонил по несколько раз в день. На следующем свидании молодые люди поняли, что скучали друг без друга, и решили жить вместе.

Так случайная встреча за 4,5 тысячи километров от родного города привела к 10 годам брака, двум сыновьям, коту и строительству дома. Теперь Александра уверена: встретить "своего" человека можно где угодно, и курортный роман вполне может закончиться крепкими отношениями.

*Имена всех героев в материале изменены.

"Возвращаешься в ощущения подростковой любви"

У Алексея подобный опыт закончился разбитым сердцем. С Анной он познакомился в 2020 году в одном из отелей Анапы – там молодой человек работал ведущим. Почти месяц романтики, флирта и приятного общения – Алексей даже нашел общий язык с маленькой дочкой Анны.

"Взаимодействие было интересное, девушка мне нравилась. Мы познакомились накануне ее дня рождения, что тоже стало поводом для общения", – признался он.

После отпуска молодые люди еще несколько раз встретились в Москве, но затем общение сошло на нет.

"Почему расстались? Этот вопрос скорее нужно задать ей. Я думал, что все будет дольше и серьезнее. Но, видимо, я ее чем-то не устроил. Возможно, если бы я повел себя более настойчиво, то все бы получилось", – задумывается мужчина.

"Было больно, неприятно. Хотелось чего-то большего, состояние влюбленности усиливалось, но так сложилась судьба – мы разбежались в разные стороны", – Алексей.

Несмотря на грустный опыт, Алексей все равно положительно относится к курортным романам. Он считает, что так можно испытать взрыв эмоций, адреналина, обменяться энергией, вниманием и чувствами.

"Что-то подобное человек переживает в момент первой подростковой любви. Мы получаем нужные эндорфины, жить становится легче и проще. Конечно, есть и минусы – при расставании все равно что-то теряешь. А все остальное – только плюсы", – уверен он.

Шесть лет на расстоянии

Виктория познакомилась с Олегом на одном из курортов Краснодарского края. Он сразу стал оказывать много внимания: молодые люди вместе гуляли вечерами, ходили на море.

После отпуска пара разъехалась по разным городам – встречались они только на нейтральной территории. Александр работал летчиком, а потому ему часто приходилось бывать в других регионах.

"Мы общались шесть лет, это были отношения на расстоянии. Встречались по возможности в других городах. Расстались по моей инициативе, так как мне захотелось серьезных отношений, а его все и так устраивало", – Виктория.

Несмотря на расставание и несбывшиеся надежды, у Виктории остались только позитивные и добрые воспоминания об этих взаимоотношениях.

"Но меня больше так не цепляло", – призналась девушка.

Остались друзьями

Евгения практикует курортные романы почти каждый свой отпуск. Девушка считает, что так отдых становится более ярким и запоминающимся.

"В 2015 году я поехала в Египет, где познакомилась с мужчиной из Дании. Много времени проводили вместе, ходили на море, в рестораны. Языковой барьер нисколько не смущал, хотя 50% коммуникаций происходило через переводчик на английском. Потом мы разъехались и никогда больше не контактировали", – Евгения, жительница Москвы.

Следующий роман произошел через несколько лет в Турции. Молодой человек тоже был из России, и после отпуска пара даже продолжила общение.

"Важно найти человека "на своей волне". Это как раз был тот самый случай. Мы могли вместе лениво лежать на пляже, пойти в клуб и отрываться до утра, сидеть на берегу моря и просто разговаривать. До сих пор мы изредка общаемся в социальных сетях, он даже приглашал меня в гости в свой город", – вспоминает Евгения.

Формат не для всех

Существует множество причин, почему люди начинают курортный роман, рассказала Москве 24 психолог, гештальт-терапевт Полина Изюмова. Для одних – это возможность пообщаться с противоположным полом, потому что дома личная жизнь не складывается. Для других – шанс забыть партнера, с которым только что расстались. Кто-то же не хочет обременять себя обязательствами, а потому заводит такие краткосрочные отношения.

"В отпуске каждый чувствует себя расслаблено, комфортно. Переживания, которые преследуют в обычной жизни, уходят на второй план. Человек попадает в новое место, среду, в окружение незнакомцев, а потому перестает терзать себя вопросами: хорошо ли я выгляжу? Что обо мне подумают люди? Такая благоприятная психологическая обстановка способствует новым встречам", – пояснила она.

"В состоянии расслабленности человек даже не обращает внимания на социальный статус партнера. В такой момент могут привлекать совершенно другие вещи – тембр голоса, какие-то слова. В отпуске мы отключаем функцию рационального анализа. Так могут происходить совершенно неожиданные знакомства", – Полина Изюмова, психолог.

Однако такой формат взаимодействия подходит не всем. Иногда человек начинает фантазировать, что курортный роман может перерасти в нечто большее, ведь совместные приключения только усиливают связь и остроту ощущений. Особенно это свойственно девушкам, отметила эксперт.

"Поэтому, если есть травма привязанности, расставание может очень сильно ранить. Потом человек еще долго будет сомневаться в себе: почему не получилось, что я делал не так. Он может хотеть вернуться в то место отдыха или, наоборот, начнет избегать его, потому что оно будет вызывать болезненное воспоминание", – рассказала психолог.



"Если вы знаете, что у вас есть эмоциональная зависимость и вы очень быстро привязываетесь к людям, то это "красный флажок" для того, чтобы начинать отношения в отпуске", – Полина Изюмова, психолог.

В некоторых случаях курортный роман действительно может перерасти во что-то серьезное. Однако для этого требуется много усилий, которые должны прилагать оба партнера, уверена Изюмова.

"Если молодые люди живут в разных городах или странах, говорят на разных языках, имеют разные культурные особенности, то потребуется колоссальная работа", – отметила она.