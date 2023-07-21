Основы дейтинга: как найти любовь в современной России

Tinder ушел из России и люди запаниковали, что же теперь делать? В новой серии подкаста "Активное согласие" вместе с секс-просветительницей Марией Чесноковой мы обсудили, какие приложения для знакомств можно использовать прямо сейчас.

© unsplash

Маша рассказала, что нужно писать в анкете, чтобы получить свой идеальный меч, какие фото лучше использовать и какие опасности могут поджидать вас во время онлайн-дейтинга.

Таймкоды:

1.10 — Чем отличаются разные приложения для дейтинга

4.50 — Как проверить мужчину на адекватность

6.35 — Кто платит на свидании

10.45 — Как зацепить человека в рейтинге с помощью текста или фото

19.00 — Почему Тендер — это не так круто, как кажется

23.20 — Мой неудачный опыт в Тиндере

23.45 — Почему мужчины в Тиндере не следят за собой

31.44 — Опасности онлайн-знакомств

35.30 — Как искать себе пару, если у тебя тревожность и низкая самооценка

38.11 — Повлияет ли уход дейтинга из России на общество

40.11 — Где знакомиться вживую

В подкасте участвовали:

Над подкастом работали:

автор и ведущая — Даша Краснова

джингл — Глеб Домбровский

монтаж — Арсений Троицкий