Основы дейтинга: как найти любовь в современной России
Tinder ушел из России и люди запаниковали, что же теперь делать? В новой серии подкаста "Активное согласие" вместе с секс-просветительницей Марией Чесноковой мы обсудили, какие приложения для знакомств можно использовать прямо сейчас.
Маша рассказала, что нужно писать в анкете, чтобы получить свой идеальный меч, какие фото лучше использовать и какие опасности могут поджидать вас во время онлайн-дейтинга.
Таймкоды:
1.10 — Чем отличаются разные приложения для дейтинга
4.50 — Как проверить мужчину на адекватность
6.35 — Кто платит на свидании
10.45 — Как зацепить человека в рейтинге с помощью текста или фото
19.00 — Почему Тендер — это не так круто, как кажется
23.20 — Мой неудачный опыт в Тиндере
23.45 — Почему мужчины в Тиндере не следят за собой
31.44 — Опасности онлайн-знакомств
35.30 — Как искать себе пару, если у тебя тревожность и низкая самооценка
38.11 — Повлияет ли уход дейтинга из России на общество
40.11 — Где знакомиться вживую
В подкасте участвовали:
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Над подкастом работали:
автор и ведущая — Даша Краснова
джингл — Глеб Домбровский
монтаж — Арсений Троицкий
обложка — Мария Толстова и Лена Сидорова