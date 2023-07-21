Женщине после мастэктомии подсказали способ почувствовать себя привлекательной

Чтобы не стесняться своего тела перед партнером из-за возраста и перенесенных операций, нужно предпринять несколько шагов, не относящихся напрямую к интиму, рассказала сексолог Памела Стивенсон Коннолли. Способ снова почувствовать себя привлекательной после мастэктомии она подсказала женщине, обратившейся в издание The Guardian.

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65-летняя женщина рассказала, что ее уверенность в себе пошатнулась из-за возраста и перенесенной операции по удалению молочных желез без последующей реконструкции груди.

«В юности я была сексуально раскрепощена, но теперь не могу представить, как покажу мужчине старое и изуродованное тело. Друзья и семья не могут поверить, что я все еще одинока, а я не могу перешагнуть через эту проблему», — призналась она.

Коннолли посоветовала женщине найти способ заново обрести уверенность в себе за пределами спальни: записаться в группу поддержки или на психологический тренинг, почитать тематические книги, послушать подкасты о ее проблеме, а также больше общаться.

«Найдите себе сообщество, чтобы можно было поболтать, повеселиться, разделить общие интересы. Сексуальная близость после пройденных вами испытаний возможна и наверняка будет, если излечить чувство, что вас нельзя полюбить. Уверенность в себе привлекает других», — написала Коннолли.