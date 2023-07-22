Ты же женщина! Как бороться с двойными стандартами в отношениях

Несмотря на прогресс и многолетнюю борьбу за права женщин, некоторые двойные стандарты по-прежнему остаются невероятно актуальными. Они мешают построить равноправные, здоровые отношения и внушают чувство неполноценности.

© WomanHit.ru - МК

Большинство девушек хотя бы раз слышали набившую оскомину фразу: «Ты же женщина!» Иногда это качается знаний и навыков: «Ты не знаешь, как сварить холодец? Но ты же женщина!» или «Ты должна разбираться в макияже, ты же женщина!»

В других случаях двойные стандарты маскируются под заботу, внимание и желание помочь. Например, запрет на посиделки с подружками (хотя супруг регулярно встречается с друзьями) объясняется волнением и опасением, что возлюбленная может попасть в сложную ситуацию.

Использование двойных стандартов всегда связано с манипуляцией. Так один из партнеров получает индульгенцию на запреты или внушение чувства вины, начинает контролировать жизнь избранника.

Как бороться с двойными стандартами

Важный совет — договориться объяснять любые запреты доступно и аргументированно, без обид и манипуляций. При этом пол никогда не должен использоваться в качестве основной причины. Просьба взять на себя заботу о быте может основываться на сильной загруженности партнера на работе, плохом самочувствии, решении взять на себя другие дела, но никогда тем, что вы — женщина.

Такой же принцип относится к общению с друзьями, распределению семейного бюджета.

Обсуждайте на семейном совете все важные вопросы. Это второе правило. Договоритесь, что ни один из вас не в праве что-то запрещать или требовать в одностороннем порядке. Все недовольства и пожелания обсуждайте и старайтесь найти решение, которое устроит обоих.