Социальные сети Трусова рассказала о начале романтических отношений с Кондратюком

Изначально они дружили.

Российская фигуристка Александра Трусова рассказала, что их отношения с партнёром по сборной Марком Кондратюком начались только после Олимпийских игр в Пекине.

«Мы были знакомы из-за того, что занимаемся фигурным катанием. Впервые заговорили на чемпионате России, где он завоевал золото, а я стала второй. Я подошла поздравить – потому что он стал новым чемпионом.

Он первый написал мне номер телефона. Первый шаг сделал он. Я и не собиралась рано быть в отношениях. Вероятно, все шаги исходили со стороны Марка. Поняла, что это «именно оно», наверное, после совместного отдыха.

Мы планировали поехать на отдых ещё до отношений, поскольку просто дружили. У нас не было типа «мы не были знакомы, после чего стали встречаться». У нас была дружба изначально.

Какой он друг? Тоже прекрасный. Это мой первый молодой человек. Надеюсь, единственный», – рассказала Трусова на шоу Ляйсан Утяшевой «Дерзкая готовка».

Трусова на Олимпиаде в Пекине (Китай) завоевала серебряную медаль. На одиночных соревнованиях среди женщин в Поднебесной фигуристка вошла в историю, сумев исполнить пять четверных прыжков. Александра Трусова — мастер спорта России международного класса (2019).