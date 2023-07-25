Популярная модель OnlyFans назвала главные ошибки мужчин в постели

«В моменты, когда мы говорим, что нам хорошо, (...) откуда у них появляется желание все ускорить? Что бы вы ни делали, главное — ничего не меняйте», — дала совет мужчинам Дезире.

Также, по ее словам, в постели важно озвучивать свои желания и фантазии. «С одной стороны, быть загадочным — это здорово. Мысли о том, что вы не знаете, что сейчас происходит, могут доставлять удовольствие. Но, с другой стороны, это может ограничивать ваши действия в постели, потому что вы не знаете, что именно нравится вашему партнеру», — добавила Дезире.