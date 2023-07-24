Сексолог подсказала способ продлить половой акт

Лилит Фокс считает, что контроль оргазма, также известный как окантовка, поможет сделать секс более чувственным. Она отметила, что научиться этой практике довольно легко. Для этого, по ее словам, во время секса надо останавливаться каждый раз при ощущении приближающейся кульминации. Фокс посоветовала делать такие остановки от одного до трех раз.