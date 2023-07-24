Психолог Вилков: четыре частые причины расставаний

«Взаимный процесс»: психотерапевт Вилков назвал четыре самые частые причины расставаний
Американская супермодель Белла Хадид рассталась со своим бойфрендом Марком Калманом. По сообщениям СМИ, их отношения исчерпали себя, поэтому знаменитости решили разойтись. «Вечерняя Москва» обсудила со специалистом, что скрывают люди за такой причиной расставания.
По словам врача-психотерапевта Алексея Вилкова, подобное обоснование разрыва может скрывать за собой множество причин. Среди них:
- проблемы характеров — когда, будучи в отношениях, партнеры начинают замечать те недостатки, которых изначально не видели друг в друге;
- совместный быт — если партнеры уже живут вместе и на смену романтичному периоду приходят бытовые проблемы;
- непохожие темпераменты и привычки — чем больше времени люди проводят вместе, тем больше могут замечать, насколько отличаются их взгляды на мир.
— Постепенно эти проблемы могут накапливаться. Особенно когда партнеры не работают над собой, отношениями и не пытаются найти компромисс в критических ситуациях. Рано или поздно в таких отношениях люди начинают чувствовать себя некомфортно и принимают решение разойтись, — пояснил Вилков.
Но иногда отношения убивают вовсе не проблемы, сказал врач. В некоторых случаях чувства просто разрушает время.
— С возрастом страсть и сильные эмоции имеют свойство остывать. Особенно если партнеры не испытывают привязанности друг к другу. Это тоже может спровоцировать расход, — предположил специалист.
Однако, если партнеры стремятся спасти отношения, сохранить любовь возможно, заверил Вилков.
— Обычно это взаимный процесс. Нужно понять, есть ли у партнера желание быть вместе и работать над отношениями и проблемами, тогда есть шанс сохранить отношения, — объяснил он. — Когда отношение одного из партнеров меняется к лучшему, человек это чувствует, и у него появляется желание сохранить этот союз.