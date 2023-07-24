Психолог Вилков: четыре частые причины расставаний

— Обычно это взаимный процесс. Нужно понять, есть ли у партнера желание быть вместе и работать над отношениями и проблемами, тогда есть шанс сохранить отношения, — объяснил он. — Когда отношение одного из партнеров меняется к лучшему, человек это чувствует, и у него появляется желание сохранить этот союз.