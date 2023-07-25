Как сохранить семью, если у супругов разные ценности

Специально для женского журнала "Клео.ру" психолог, кандидат философских наук, автор метода Ценностно-ориентированной психологии (ЦОП), ректор Института ценностно-ориентированной психологии Олег Гадецкий подготовил материал, в котором рассказал о сохранении семьи при условии, что у супругов оказались разные ценности.

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Возникает ли у вас вопрос о сохранении семьи, когда у вас разные вкусовые ценности? Например, один из вас любит бутерброды с маслом, а другой – круассаны.

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Нет. Если у вас разные ценности, это прекрасно, потому что путь настоящих отношений непременно проходит стадию принятия другого человека. Любовь возникает именно тогда, когда вы разные. Готовы ли вы жить долгие годы со своей копией, с человеком, который будет точно такой же, как вы?

Двое в паре никогда не будут одинаковыми. Поэтому важно научиться ценить эту разницу и перестать переделывать другого человека, ожидая, что он будет делать только то, что вы хотите. Вместо этого вы ставите множество условий и потом бесконечно страдаете, ведь человек не меняется под воздействием лишь вашей силы воли.

На изменения человек решается сам. Когда мать видит, что ее двухлетний ребенок делает маленький шаг, она воспринимает это как большой скачок в его развитии, она не торопит и не заставляет его пробежать марафон. Нелепо представить родителя, который с полугода учит ребенка читать и писать на нескольких языках. Ребенок не способен на это, и злость отца или матери никак не повлияют на его развитие и не ускорят процесс.

Разница между людьми делает нас более богатыми, а люди обычно в силу своего эгоизма думают, что разница не позволяет им стать счастливым в отношениях с этим человеком. Но тогда стоит задумать, зачем вам отношения с этим мужчиной или с этой женщиной. Если дело только в подчинении, это не про любовь. Это скорее про завоевание какой-то территории и подчинении себе другого. А это – мотив завоевателя и диктатора.

Вы конечно можете его подпитывать и мечтать, чтобы он был реализован. Только знайте, что при этом вы станете одиноким и глубоко несчастным человеком, каким собственно я является любой диктатор.

Настоящие отношения и любовь возникают тогда, когда другой радуется рядом со мной, а этого не будет, если вы не даете другому свободу, если вы не помогаете ему раскрывать свои уникальные особенности рядом с вами, если человек не может быть собой и все время извиняется, что он сделал что-то не то и не смог вас порадовать должным образом.

В течение долгого времени в жизни люди могут пережить множество перемен, и их интересы и приоритеты могут измениться. Что казалось важным и интересным в молодости, может потерять свою актуальность или значимость со временем. Супруги как личности могут развиваться в разных направлениях, приобретая новые интересы и убеждения. Вследствие этого, то, что объединяло их в прошлом, может перестать быть важным для одного или обоих партнеров.

Когда семья воспитывает детей, они, как правило, сосредотачивают свои усилия на роли родителей и заботе о детях. Это может привести к тому, что супруги становятся менее вовлеченными в собственные интересы и отношения друг с другом.

Занятость работой, домашними делами, обязанностями и социальными обязательствами может забирать много времени, что оставляет меньше возможностей для общения. Если супруги не уделяют достаточного времени для разговоров о своих интересах и ожиданиях, они могут упустить возможность обнаружить, что у них больше нет общих интересов.

Без различия не будет единства. Поиск совместных ценностей нужно вести всю жизнь, потому что пара развивается как совместно, так и каждый человек в ней отдельно. Поэтому в близких отношениях очень важен доверительный разговор: мы интересуемся мнением другого человека, мы слушаем, даем высказывать свою точку зрения, мы ищем как бы общее понимание ситуации. Две вещи делают отношения наполненными: наши различия и поиск общих ценностей.

Внутри семьи каждый член может придерживаться своих взглядов на жизнь, воспитание детей, финансы и другие аспекты. Это может вызывать кризис в отношениях, но при правильном подходе и усилиях возможно преодоление трудностей и сохранение семьи.

Важность открытого общения не может быть переоценена. Супруги должны быть готовы честно высказать свои взгляды и слушать партнера без осуждения. Важно найти общие точки соприкосновения и обсудить, какие ценности считаются приоритетными для каждого из них.

Попробуйте понять, что эти различия в ценностях могут быть обусловлены разным воспитанием, культурой или жизненным опытом. Уважайте точку зрения супруга, даже если она отличается от вашей. Взаимное уважение поможет смягчить конфликты и найти компромиссные решения.

Постарайтесь найти общие интересы, хобби или деятельность, которые будут способствовать укреплению взаимоотношений. Общие занятия помогут вам проводить больше времени вместе и понимать друг друга лучше.

Умение поставить себя на место партнера и понять его чувства – это ключевой аспект успешных отношений. Попытайтесь почувствовать и увидеть мир глазами супруга и понять, что для него важно. Найдите решения, которые будут приемлемы для обоих. Компромиссы позволят сохранить баланс в отношениях и учитывать интересы каждого.

При необходимости не стесняйтесь обратиться за помощью к семейному психологу или терапевту. Профессионалы могут помочь обнаружить и решить скрытые проблемы и научить эффективным методам общения.

Поставьте перед собой общие цели и стремитесь к их достижению вместе. Работа над общими проектами или планами помогает объединить семью и дает возможность почувствовать себя командой.

Помните, что любовь и поддержка – основные камни укрепления семьи. Выражайте свою любовь и признательность друг другу, даже если у вас возникают разногласия. Не стоит бояться различий во мнениях и ценностях между партнерами, ведь именно они могут сделать отношения богаче и разнообразнее.