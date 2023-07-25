Названы самые популярные фетиши и секс-практики в мире

Сексуальные фетиши и различные секс-практики по-прежнему вызывают интерес у людей. Согласно данным компании Joy Love Dolls, одной из самых популярных секс-практик в мире является БДСМ, которая включает в себя садомазохизм. Данные были получены на основе анализа поисковых запросов в поисковике Google за год.

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В результате исследования было выявлено, что помимо садомазохизма, существуют и другие популярные фетиши. Одним из них являются различные ролевые игры, которые вызывают интерес у людей. Также наблюдается спрос на практику боллбастинга - причинения боли мужским гениталиям.

Клаустрофилия, или возбуждение от нахождения в замкнутом или ограниченном пространстве, также является распространенным фетишем. Однако самыми популярными фетишами оказались мумификация - полное обездвиживание одного из партнеров, и викарфилия - возбуждение от сексуальных историй других людей.

Исследование также показало, что различные формы унижения, наблюдение за партнером во время секса с кем-то другим, порка и другие варианты БДСМ-наказаний входят в десятку самых популярных фетишей.

Сексуальные фетиши и эксперименты в постели могут оживить интимную жизнь пары и способны сблизить возлюбленных, если они согласны попробовать их добровольно. Об этом свидетельствует эксперт по сексу и отношениям Мелисса Стоун.

Секс-эксперт Изабель Урен советует желающим попробовать ролевые игры не торопиться покупать наряды и аксессуары, а начать с обсуждения своих фантазий, чтобы разнообразить свою сексуальную жизнь.