Как правильно сообщить о расставании

Психолог Маргарита Алексеева рассказала о способе правильно сообщить партнеру о разрыве отношений. Советами о безопасном расставании она поделилась с NEWS.ru.

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Алексеева отметила, что сообщать партнеру о намерении уйти лучше при личной встрече, глядя прямо в глаза. Психолог посоветовала не смягчать информацию, чтобы не давать ложных надежд.

«Говорите через я-сообщение. Не используйте выражения "мы, наши отношения, у нас" и так далее. Говорите про себя: "Я приняла/принял решение, я больше не хочу, мне важно сказать тебе"», — дала совет Алексеева.

Психолог добавила, что такая беседа требует четких заявлений и твердости в выражении намерений. По ее словам, нельзя поддаваться на манипуляции, например, когда партнер пытается убедить, что причина для расставания недостаточно веская.