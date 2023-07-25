Как правильно сообщить о расставании
Психолог Маргарита Алексеева рассказала о способе правильно сообщить партнеру о разрыве отношений. Советами о безопасном расставании она поделилась с NEWS.ru.
Алексеева отметила, что сообщать партнеру о намерении уйти лучше при личной встрече, глядя прямо в глаза. Психолог посоветовала не смягчать информацию, чтобы не давать ложных надежд.
«Говорите через я-сообщение. Не используйте выражения "мы, наши отношения, у нас" и так далее. Говорите про себя: "Я приняла/принял решение, я больше не хочу, мне важно сказать тебе"», — дала совет Алексеева.
Психолог добавила, что такая беседа требует четких заявлений и твердости в выражении намерений. По ее словам, нельзя поддаваться на манипуляции, например, когда партнер пытается убедить, что причина для расставания недостаточно веская.
Специалистка добавила, что не нужно специально готовиться к разговору о разрыве отношений — заказывать ресторан, бронировать гостиницу или планировать день другими способами. По ее мнению, подготовка лишь усиливает эмоциональное напряжение. Алексеева подчеркнула, что предложенный ею алгоритм при расставании подходит для пар, в чьих отношениях не было насилия, угроз и рукоприкладства.