Секс по дружбе: возможны ли такие отношения

Есть опасность потерять приятеля и остаться с разбитым сердцем.

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Понятие «секс по дружбе» становится все более популярным. Кажется, в таком формате отношений сплошные плюсы: регулярная близость с приятным человеком вместо случайных связей, доверие, безопасность. Но психологи уверяют, что от решения стать партнерам по сексу с другом до моральных травм.

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Разные ожидания

Статистика показывает, что часто в таких отношениях у партнеров совсем не совпадают ожидания. Так, один из них может ждать, что дружба и секс плавно перерастут в настоящий роман, а второй наслаждаться выбранным форматом и не испытывать других чувств к партнеру.

Минус дружба

Вторая причина тяжелых переживаний в формате «секс по дружбе» — постепенное угасание самой дружбы. Как уверяют, статистики и психологи, если в отношениях появляется интим, доверительные отношения постепенно угасают. Партнеры начинают скрывать друг от друга определенные сферы жизни: сложно говорить с тем, с кем делишь постель, о новой симпатии или обаятельном ухажере, а еще о болезнях (вдруг уйдет притяжение) и не только. Друзья по сексу со временем превращаются в просто партнеров, теряя то, что изначально их соединило.

Не лучший секс

И снова статистика сурова. Большинство пар, вступившая в такой формат отношений, считает, что секс не совсем удовлетворителен. Партнеры не видят смысла долго говорить о близости и изучать друг друга, экспериментировать. Чаще всего такие отношения приводят к простому закрытию потребностей. К тому ж, интимная связь без эмоциональной нагрузки многим не кажется такой страстной и романтичной.

Секрет успешной дружбы с привилегиями