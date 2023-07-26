Как понять, что партнер хочет разорвать отношения

Основательница онлайн-школы психологических профессий «Психодемия» Мария Данина считает, что партнера, желающего разорвать отношения, выдает поведение. Об этом она рассказала в беседе с «Лентой.ру».

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Психолог назвала первым и наиболее очевидным признаком грядущего расставания изменившееся поведение партнера. Также следует обратить внимание на его внезапную отстраненность и невнимательность к деталям, которые раньше казались важными.

Еще один признак — изменение поведения в социальных сетях. Социальные сети — это зеркало, отражающее личную жизнь. Если партнер начинает удалять совместные фотографии — это настораживающий сигнал.

Собеседница «Ленты.рпу» советует наблюдать, как партнер относится к своему личному пространству. Если он начинает проводить больше времени в одиночестве или вдруг решает развивать новые интересы, которые исключают вас, это тоже должно вызывать тревогу.

Конфликты, несмотря на всю свою неприятность, — неотъемлемая часть здоровых отношений. Они позволяют выразить свои чувства и найти компромиссы. Если ваш партнер начинает избегать споров, это может быть не признаком развития и зрелости, а отражением того, что ему уже не так важно улаживать разногласия в паре.

По словам Даниной, следует насторожиться, если партнер становится менее открытым на эмоциональном уровне. Например, человек кажется обеспокоенным, но не хочет это обсуждать.