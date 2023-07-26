К чему может привести секс с партнером, к которому нет чувств

Почему интиму на одну или пару ночей можно сказать «да».

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Секс, несомненно, играет большую роль в нашей жизни, но что делать в случаях, когда постоянно партнера нет и не предвидится в ближайшем будущем? Секс на одну или пару ночей, особенно в случае с женщинами, все еще жестко порицается в нашем обществе. Но что же, отказываться от близости совсем?

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Раскрепощение

Несомненно, если вы решились на внезапный секс с малознакомым человеком или же поддерживаете сексуальную связь без внедрения в жизнь друг друга, можно не задумываться о приличиях. Как правило, нам не хватает раскрепощенности в отношениях с человеком, к которому мы испытываем сильные чувства, так как боимся показаться не в лучшем свете. С партнером исключительно для секса такой проблемы не возникает, так как ваша встреча носит лишь интимный характер, где практически нет места обсуждениям жизни друг друга. Для снятия эмоционального напряжения подобный контакт может оказаться невероятно полезным, главное, не забывайте о защите.

Поднятие самооценки

Нередко мы оказываемся в отношениях, которые подрубают наше самовосприятие. В такой ситуации не хочется ни секса, ни в принципе привлечения внимания. Отношения на одну или пару ночей в таком случае могут здорово поднять женскую самооценку, особенно если партнер невероятно привлекателен. Конечно, идеально, если вы не будете оценивать себя через призму других людей, однако, когда душа и тело требует подтверждения своей привлекательности, такая близость может стать спасением, но только на время, об этом тоже не стоит забывать. Работа над своей самооценкой требует усилий и в некоторых случаях — терапии.

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