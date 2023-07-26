Как привлечь любовь с помощью фэн-шуй

Изменения в доме помогут обрести семейную гармонию.

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Эзотерики и мастера фэн-шуй уверены: если вы давно ждете любви, мечтаете о семье и новых отношениях, пора обратиться к древнему китайскому учению.

Расчистите сектор любви

За отношения и семью в квартире отвечает юго-западный сектор. Если хотите, чтобы в этой области жизни царила гармония, не допускайте здесь завалов. Даже если юго-запад приходится на балкон, придется поддерживать его в идеальном порядке. Иначе все дополнительные предметы и ритуалы не сработают.

Музыка ветра

После уборки нужного сектора повесьте здесь музыку ветра. Это полые трубочки, которые при движении воздуха издают приятные переливы. Выбирая модель для дома, убедитесь, что в предмете нет острых углов. Идеальный вариант — розовый металл, украшенный красными сердечками, но и другие цветовые сочетания помогут привлечь подходящего партнера в вашу жизнь.

Цветы

Живые цветы всегда благоприятно воздействуют на семейную сферу. Поэтому так важно, чтобы в юго-западном секторе квартиры располагалась ваза с букетом. Купите любимые цветы, самые эффективные — пионы, они символизируют чувственность и романтику, помогают настроиться на любовь и гармонию.

Парные предметы

Пусть здесь будет один или несколько парных предметов. Это могут быть фигурки, статуэтки, парные чашечки, картины. Все, что угодно, что символизирует единство в двойственности.

Присмотритесь к кровати

Если она рассчитана только на одного человека, то будет мешать вам найти любовь. Место для сна должно быть просторным, легко вмещать двоих, подход к кровати стоит организовать с двух сторон. Так вселенная поймет, что вы готовы разделить жизнь с кем-то. Над кроватью можно повесить изображение луны, она отвечает за женскую энергию, настраивает на чувственность и романтику.

Свечи