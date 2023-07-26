Названы самые полезные для отношений советы

Пользователи форума Reddit вспомнили полезные советы об отношениях, которые им давали родственники или знакомые. Самые ценные наставления они перечислили в разделе AskReddit.

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Одним из лучших правил для отношений многие посчитали совет не воспринимать партнера как должное и всегда выражать благодарность за любые знаки внимания.

Пользователи Reddit высоко оценили совет получше узнать о финансовых привычках друг друга до вступления в брак.

Один из пользователей вспомнил наставление отца о том, как относиться к женскому отказу.

Многие считают, что в отношениях важнее всего защищать и поддерживать друг друга в любой ситуации. Еще один популярный совет касался умения находить время для совместного отдыха и развлечений.