Перечислены плюсы секса для здоровья

Сексуальная активность способствует повышению стрессоустойчивости, улучшению памяти и существенно снижает риск многих заболеваний, заявила акушер-гинеколог Ольга Луценко. О положительном влиянии регулярной интимной близости на здоровье она рассказала в беседе с KP.RU.

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Прежде всего, объяснила Луценко, секс провоцирует выработку четырех основных «гормонов счастья»: эндорфина, дофамина, окситоцина и серотонина. Они, среди прочего, усиливают кровоснабжение жизненно важных внутренних органов, включая мозг, сердце и почки. Также всплеск гормонов счастья благоприятно сказывается на состоянии нервной системы. Это в свою очередь повышает стрессоустойчивость, улучшает память, быстроту внимания и другие когнитивные способности, сообщила врач.

Еще одним плюсом регулярных половых контактов Луценко назвала профилактику многих женских и мужских болезней, так как усиление кровотока в области гениталий позволяет избежать застойных явлений в малом тазу. По ее словам, секс также снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и ожирения, потому что по энергозатратам равноценен тренировке в фитнес-клубе.