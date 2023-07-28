Раскрыты основные причины отсутствия оргазма у мужчин

Вызвать аноргазмию у мужчин могут проблемы с физическим и ментальным здоровьем и прием лекарств, объяснила акушер-гинеколог Ольга Прядухина. Основные причины, приводящие к отсутствию оргазма, она раскрыла в беседе с «Лентой.ру».

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По словам Прядухиной, врачи сходятся во мнении, что у мужчин основной причиной невозможности получить полноценное удовлетворение от полового акта является психосоматика. Спровоцировать аноргазмию может неправильное половое воспитание или пережитое в детстве сексуализированное насилие. В результате человек начинает воспринимать интимную близость как нечто постыдное или грязное.

Еще одной психологической причиной врач назвала неудачный первый сексуальный опыт. В некоторых случаях в дальнейшем воспоминания о перенесенном унижении и стыде не позволяют мужчине полностью расслабиться и получить оргазм.

Помимо этого, по словам Прядухиной, аноргазмия может быть вызвана и проблемами с физическим здоровьем. К отсутствию оргазма могут привести некоторые заболевания нервной системы, в частности, травмы и опухоли спинного и головного мозга, периферических нервных окончаний, болезни мочеполовой системы, изменение гормонального фона.