Врач предупредил о опасной позе в сексе для мужчин

Хирург Каран Раджан назвал позицию обратной наездницы наиболее опасной для мужчин во время секса. Врач объяснил, что такая поза может привести к травмам полового члена из-за несинхронизированных и беспорядочных движений.

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Хирург Каран Раджан назвал позицию обратной наездницы наиболее травмоопасной для мужчин. Он поделился этой информацией на видео, которое было опубликовано в TikTok.

Поза обратной наездницы заключается в том, что партнерша находится сверху спиной к партнеру. Врач предупредил, что в такой позе существует риск получения травмы полового члена. Основной причиной этого являются несогласованные движения во время сексуального акта.