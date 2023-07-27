Врач предупредил о опасной позе в сексе для мужчин
Хирург Каран Раджан назвал позицию обратной наездницы наиболее опасной для мужчин во время секса. Врач объяснил, что такая поза может привести к травмам полового члена из-за несинхронизированных и беспорядочных движений.
Хирург Каран Раджан назвал позицию обратной наездницы наиболее травмоопасной для мужчин. Он поделился этой информацией на видео, которое было опубликовано в TikTok.
Поза обратной наездницы заключается в том, что партнерша находится сверху спиной к партнеру. Врач предупредил, что в такой позе существует риск получения травмы полового члена. Основной причиной этого являются несогласованные движения во время сексуального акта.
Врач отметил, что подобные травмы происходят довольно редко. Он также уточнил, что причиной травмы может быть контакт полового члена с лобковой костью, что может привести к его травмированию. Врач подчеркнул, что при получении такой травмы необходимо обратиться в больницу, так как она может вызывать серьезные осложнения.