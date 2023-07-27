Что такое тантрический секс и как им правильно заниматься

Считается, что тантрический секс — это путь к установлению глубокой связи с партнером. Во время тантрического секса происходит более интимный контакт между людьми, так как эта практика предполагает духовное объединение мужского и женского начал.

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«Лента.ру» выяснила, что такое тантрический секс на самом деле, какие есть мифы о тантрическом сексе и насколько яркие оргазмы может принести сам процесс.

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Что такое тантрический секс?

Тантрический секс — это восточная практика, тесно связанная с индуизмом.

В переводе с санскрита «тантра» означает «ткань» или «нить» — в метафорическом смысле под «тантрой» понимается некая изначальная энергия, которая, как множество нитей, пронизывает все за Земле.

Учение тантры возникло в Индии несколько тысяч лет назад. Позже оно получило развитие в буддизме. Согласно философии тантризма, все материальное в мире состоит из двух половин — мужской (Шивы) и женской (Шакти).

Сексуальный контакт в учении тантры является прямым олицетворением сотворения мира — вселенского соединения мужского и женского начал.

При этом секс в тантре — крайне важная, но не основная часть учения. Это скорее один из инструментов для достижения духовных целей.

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В метафизическом смысле тантрический секс предполагает работу с мужской и женской энергиями для достижения просветления. Если же не вдаваться в «магические» подробности этой практики, можно смело утверждать, что во время тактического секса происходит глубокий эмоциональный контакт между партнерами.

Сексолог Екатерина Щимои в беседе с «Лентой.ру» подчеркнула, что тантрический секс — отличный вариант проработать доверие друг к другу и разнообразить сексуальную жизнь.

Тантрический секс — один из вариантов того, что можно привнести в отношения, чтобы дать себе и партнеру новый опыт. Он помогает эмоционально раскрыться и по-новому посмотреть на себя, своего любимого человека и ваши отношения в целом.

Как заниматься тантрическим сексом правильно?

Екатерина Щимои добавила, что тантрический секс, как и любая сексуальная практика, не связан с соблюдением каких-то конкретных норм. Главное, чтобы партнерам было хорошо.

При этом тантрический секс предполагает определенную подготовку ума и тела. В процессе партнеры не должны быть напряженными. Если при обычном сексе эмоциональное напряжение может пройти в процессе, то для тантрического секса партнерам нужно изначально быть спокойными и расслабленными.

Тантрический секс задуман как акт тотального сближения. Поэтому важна абсолютная расслабленность с самого начала, чтобы суметь услышать свое тело и тело партнера. Этот процесс может длиться очень и очень долго.

Эксперт добавила, что, несмотря на длительность процесса, оргазм после тантрического секса может так и не наступить. Если при обычном сексе главная цель — дойти до пика наслаждения, то в тантре имеет значение именно сам процесс. Оба партнера должны присутствовать в моменте, в состоянии абсолютного покоя.

По пусти тантрический секс — это парная медитация.

Так что эта практика предполагает определенную подготовку тела и психики.

Как подготовиться к тантрическому сексу?

Чтобы подготовить тело и разум к тантрическому сексу, в первую очередь нужно успокоиться. По словам Екатерины Щимои, самый эффективный способ унять тревоги и переживания, связанные с повседневной жизнью, — практика глубокого дыхания животом.

Глубокое, диафрагмальное дыхание — это базовый навык, необходимый в повседневной жизни, не только для тантрического секса. Мы все привыкли дышать поверхностно, грудью, но такое дыхание воспринимается психикой как тревожное.

Щимои подчеркнула, что диафрагмальное дыхание помогает справиться с приступами тревоги на уровне физиологии. Когда человеку страшно — его тело напрягается, и глубокое, плавное дыхание буквально заставляет организм думать, что он находится в безопасности.

Упражнение на глубокое дыхание Сядьте или встаньте прямо, расправьте плечи, чтобы не допустить сутулости;

Положите правую руку на грудь, а левую — на живот;

Сделайте глубокий вдох так, чтобы живот надулся, как шарик. При этом грудь должна оставаться неподвижной;

Сдуйте живот на выдохе, контролируя положение груди.

Дышать таким образом можно в своем темпе, а можно делать вдох и выдох на счет. Существует множество схем дыхания, и выбирать самую подходящую нужно, опираясь на собственные ощущения.

Какие бывают схемы глубокого дыхания?

Без пауз: на раз-два нужно сделать вдох, и также на раз-два — выдох. Длительность вдоха и выдоха должна быть одинаковой, ее можно увеличивать — считать до двух, четырех, восьми и даже 12 на вдохе и выдохе;

С паузами: на раз-два-три-четыре нужно сделать вдох, затем также на четыре счета задержать дыхание, на четыре счета выдохнуть и снова задержать дыхание.

Такие схемы можно найти в интернете под названиями «дыхательный квадрат» или «треугольник», любая из них подойдет для того, чтобы успокоить нервы.

Если подготовиться к тантрическому сексу хочется сразу в паре, можно попробовать синхронное дыхание.

Упражнение на синхронное дыхание Сядьте с партнером напротив друг друга;

Положите правую руку на свой живот, а левую — на живот партнера;

Делайте вдох и выдох одновременно, позже можно усложнить задачу — делать вдох, когда партнер выдыхает.

Эта практика позволит настроиться на внутренний ритм партнера и усилить взаимопонимание.

Помимо дыхательных упражнений, можно попробовать йогу, медитацию или расслабляющий массаж. Щимои подчеркнула, что для хорошего секса, классического или тантрического, важно хорошо понимать свое тело, а для этого нужно уметь замедляться и на время забывать о повседневных проблемах.

Я не хочу говорить о каких-то открытых чакрах, третьем глазе или еще о чем-то таком. Медитация и другие практики на расслабление — это прежде всего эффективный инструмент, чтобы развить осознанность и услышать свои настоящие желания, а не следовать тому, что нам зачастую навязывает общество.

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Как подготовить тело к тантрическому сексу?

1. Перед тем как заниматься тантрическим сексом, неплохо провести пару дней в воздержании. Лучше временно отказаться от секса, чтобы накопить энергию, ведь, как уже было сказано, тантрический секс может длиться очень долго — от двух часов.

2. Также перед сексом лучше не наедаться. В теле должна ощущаться легкость, поэтому жирное мясо и другая сытная, тяжелая пища — не лучший вариант. Перед сексом можно перекусить фруктами или орехами с медом, опять же контролируя количество съеденного.

3. Чтобы лучше контролировать свое тело, перед сексом необходимо сделать растяжку — хотя бы пару простых упражнений на расслабление связок и тонус мышц.

Как подготовить комнату к тантрическому сексу?

Тантрический секс не подходит для экспериментов в ванной, на кухонном столе или в общественных местах. Заниматься им нужно в спальне, на удобной кровати. Оба партнера должны испытывать чувство комфорта и безопасности.

Перед сексом нужно проветрить помещение, чтобы в комнате не было жарко и душно.

20-22 градуса по Цельсию составляет оптимальная температура для тантрического секса.

После проветривания можно наполнить спальню приятными ароматами — зажечь свечи с ненавязчивой отдушкой, сбрызнуть подушки эфирным маслом или поставить в комнате свежие цветы. Главное, чтобы аромат в спальне не был слишком резким, иначе в процессе может разболеться голова.

Заниматься тантрическим сексом лучше в полумраке, чтобы свет не резал глаза, но при этом была возможность любоваться телом партнера. Так что верхний свет в комнате лучше выключить и расставить в спальне свечи или включить ночник.

Чтобы усилить медитативный эффект, можно включить расслабляющую музыку или звуки живой природы.

Как заниматься тантрическим сексом?

Непосредственно процесс тантрического секса не предполагает каких-то строгих правил. Но есть пара лайфхаков, которая поможет освоиться новичкам.

Поза яб-юм

Вообще, яб-юм — это иконографическая поза, в которой изображались Будда и другие божества в процессе соития с женщиной. Чтобы немного почувствовать себя богами, можно освоить эту позу и практиковать ее во время тантрического секса.

Как принять позу яб-юм:

мужчина садится на пол, в идеале в позе лотоса;

женщина садится сверху и обнимает торс партнера ногами;

одной рукой партнеры обнимают друг друга за шею, а другой — за поясницу.

Приняв эту позу, нужно смотреть друг другу в глаза и настроиться на синхронное дыхание. Ну а дальше дело техники.

Вообще, совсем необязательно принимать именно эту позу, главное, чтобы обоим было комфортно. Ведь тантрический секс — это не тренировка гибкости, а способ достичь глубокой связи с партнером.

Контроль возбуждения

Во время самого процесса контролируйте возбуждение — если чувствуете, что оргазм близко, ненадолго остановитесь, чтобы сексуальное напряжение спало. Так можно делать несколько раз. В итоге наступают более яркие оргазмы, зачастую синхронные. Но, как уже было сказано, оргазм в тактическом сексе — далеко не главное.

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Визуализация энергии

Чтобы усилить эффект от физических ощущений, можно визуализировать воображаемые потоки энергии, которые поднимаются от гениталий вверх по спине. Представьте, как теплые энергетические потоки разливаются по всему телу и доходят до макушки, а после перетекают к партнеру.

Как получить максимум удовольствия от тантрического секса?

По словам Екатерины Щимои, чтобы получить удовольствие, тантрический секс в первую очередь должен быть интересен обоим партнерам. Если хотя бы одному человеку в паре он кажется скучным, — ничего хорошего не выйдет.

Эксперт подчеркнула, что тантрический секс — это не какое-то волшебное средство или магический ритуал, обязательный для каждой пары.

Тантрический секс в первую очередь нужен тем, кто никак не может расслабиться во время секса, тем, кто не чувствует свое тело. Но это вовсе не панацея и совершенно не обязательный атрибут отношений.

По словам эксперта, тантра — всего лишь один из вариантов сексуальной практики, наряду с оральным или анальный сексом. Поэтому интересоваться тантрический сексом или считать его неприемлемым — личное дело каждого. Оба варианта совершенно нормальны.