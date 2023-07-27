Эксперт по этикету дала советы по общению с несговорчивыми госслужащими

Однако всё же много кто не может терпеть свою работу или не видит перспектив, но вынужден оставаться по разным причинам: страх, приемлемая зарплата или попросту нет подходящих вакансий. А вообще, если чувствуете, что хочется сменить место работы, то нужно делать это грамотно, чтобы не потерять источник дохода сгоряча. Как сообщил «АиФ-Томск», сейчас часто говорят, что менять работу надо каждые 5–6 лет. Поклонники этой схемы обычно ссылаются на японцев, которые якобы так и работают. Однако нигде подтверждений такой тенденции нельзя найти. Консультант и бывший директор по персоналу, Елена Булкина, рассказала, что не обязательно постоянно отсчитывать время, приходя на новую работу. Может быть и так, что вам нравится работать, поэтому можно спокойно работать столько, сколько вам комфортно. Но важно помнить о саморазвитии и карьерном росте. «У каждого человека свое восприятие жизни, своя ментальность, свой темперамент и свое понимание счастья. Поэтому невозможно установить общие правила для всех», — отметила Булкина. Как правильно увольняться А если вы всё же чувствуете некоторое неудовлетворение от своей работы, но боитесь уйти, есть пара советов. Для начала нужно начать ходить на собеседования, не увольняясь с текущей работы. Тут лучше не действовать сгоряча, если позволяет ситуация. «Не нужно говорить себе: "Я уйду послезавтра" или "Я уйду через 2 месяца". Просто начните посещать собеседования, рассмотрите некоторые варианты для себя», — посоветовала психолог. Если начать ходить на собеседования и откликаться на предложения, это может пробудить интерес к поиску новой интересной работы, поэтому вы сможете более тщательно изучить рынок. Почему ещё хочется уйти с работы К слову, бывает и так, что хочется сменить работу без какой-то весомой причины. Ну вот, «что-то не то», а почему — непонятно. Это может быть признаком кризиса, особенно если вам за 30 лет. Очень часто кризис усиливается выгоранием на работе. Его можно распознать по трём важным факторам: эмоциональное истощение; отсутствие вовлечённости; неудовлетворённость собой как профессионалом. И в этот период тоже стоит грамотно проанализировать своё состояние и помнить о некоторых советах: Принимать решения на холодную голову. Кризис — это время, когда наши эмоции могут взять верх над разумом. Поэтому очень важно отслеживать свои действия и не принимать необдуманных импульсивных решений. Заручиться поддержкой. Поддержка близких в период изменений очень важна. Исследования показывают, что она напрямую влияет, дойдёт ли человек до результата. Поэтому необходимо выстраивать диалог с близкими, объяснять им свою позицию и намерения, обсуждать их собственные страхи по этому поводу. Если получить поддержку от родных всё равно не выходит, стоит искать её в другом месте. Например, в профессиональных сообществах, где люди также стремятся к развитию и проходят схожий с вами путь. Проанализировать свой жизненный опыт. Пригодиться в новой сфере могут наши гибкие навыки: коммуникативность, владение тайм-менеджментом, критическое мышление, креативность и другие. Часто мы развиваем их не только в профессии, но и в повседневной жизни: во время занятий хобби, общения с другими людьми или родительства. Обратиться к специалисту. Выбор новой сферы, особенно в таком возрасте — важное и сложное решение. Специалист по профориентации вместе с вами подберёт подходящие специальности и поможет построить стратегию профессионального развития и перехода из одной сферы в другую. Подробнее о том, как быть с «кризисными» 30-летками, «Секрет» рассказывал здесь .