Эксперт по этикету дала советы по общению с несговорчивыми госслужащими

Психолог Булкина: если человеку нравится его место работы, то он может там оставаться на всю жизнь
Однако всё же много кто не может терпеть свою работу или не видит перспектив, но вынужден оставаться по разным причинам: страх, приемлемая зарплата или попросту нет подходящих вакансий. А вообще, если чувствуете, что хочется сменить место работы, то нужно делать это грамотно, чтобы не потерять источник дохода сгоряча. Как сообщил «АиФ-Томск», сейчас часто говорят, что менять работу надо каждые 5–6 лет. Поклонники этой схемы обычно ссылаются на японцев, которые якобы так и работают. Однако нигде подтверждений такой тенденции нельзя найти. Консультант и бывший директор по персоналу, Елена Булкина, рассказала, что не обязательно постоянно отсчитывать время, приходя на новую работу. Может быть и так, что вам нравится работать, поэтому можно спокойно работать столько, сколько вам комфортно. Но важно помнить о саморазвитии и карьерном росте. «У каждого человека свое восприятие жизни, своя ментальность, свой темперамент и свое понимание счастья. Поэтому невозможно установить общие правила для всех», — отметила Булкина. Как правильно увольняться А если вы всё же чувствуете некоторое неудовлетворение от своей работы, но боитесь уйти, есть пара советов. Для начала нужно начать ходить на собеседования, не увольняясь с текущей работы. Тут лучше не действовать сгоряча, если позволяет ситуация. «Не нужно говорить себе: "Я уйду послезавтра" или "Я уйду через 2 месяца". Просто начните посещать собеседования, рассмотрите некоторые варианты для себя», — посоветовала психолог. Если начать ходить на собеседования и откликаться на предложения, это может пробудить интерес к поиску новой интересной работы, поэтому вы сможете более тщательно изучить рынок. Почему ещё хочется уйти с работы К слову, бывает и так, что хочется сменить работу без какой-то весомой причины. Ну вот, «что-то не то», а почему — непонятно. Это может быть признаком кризиса, особенно если вам за 30 лет. Очень часто кризис усиливается выгоранием на работе. Его можно распознать по трём важным факторам: эмоциональное истощение; отсутствие вовлечённости; неудовлетворённость собой как профессионалом. И в этот период тоже стоит грамотно проанализировать своё состояние и помнить о некоторых советах: Принимать решения на холодную голову. Кризис — это время, когда наши эмоции могут взять верх над разумом. Поэтому очень важно отслеживать свои действия и не принимать необдуманных импульсивных решений. Заручиться поддержкой. Поддержка близких в период изменений очень важна. Исследования показывают, что она напрямую влияет, дойдёт ли человек до результата. Поэтому необходимо выстраивать диалог с близкими, объяснять им свою позицию и намерения, обсуждать их собственные страхи по этому поводу. Если получить поддержку от родных всё равно не выходит, стоит искать её в другом месте. Например, в профессиональных сообществах, где люди также стремятся к развитию и проходят схожий с вами путь. Проанализировать свой жизненный опыт. Пригодиться в новой сфере могут наши гибкие навыки: коммуникативность, владение тайм-менеджментом, критическое мышление, креативность и другие. Часто мы развиваем их не только в профессии, но и в повседневной жизни: во время занятий хобби, общения с другими людьми или родительства. Обратиться к специалисту. Выбор новой сферы, особенно в таком возрасте — важное и сложное решение. Специалист по профориентации вместе с вами подберёт подходящие специальности и поможет построить стратегию профессионального развития и перехода из одной сферы в другую. Подробнее о том, как быть с «кризисными» 30-летками, «Секрет» рассказывал здесь .