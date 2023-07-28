3 сигнала, что мужчина вам не подойдет в сексе

Совсем необязательно сразу же ложиться с мужчиной в постель, чтобы понять, насколько вы несовместимы. Плохой секс — один из самых разочаровывающих опытов. Что же делать? Мы собрали признаки, которые помогут еще на первом свидании понять, что вам стоит разойтись по разным спальням.

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Тембр голоса

Невероятно важный момент, который многие женщины игнорируют. Вы встретились с мужчиной и, скорее всего, все свидание проговорили. Но как говорил ваш собеседник? Специалисты уверены, что тембр голоса напрямую влияет на наше возбуждение. Слишком писклявый голос и быстрая речь едва ли возбудит здоровую женщину. Если уже не этом этапе вам неприятно вступать с мужчиной в контакт, подумайте, так ли вам нужен с ним секс.

Запах

Попробуйте подсесть к мужчине поближе, когда вы окажетесь за столиком в ресторане, или же идите рядом, если вы запланировали прогулку. Принюхайтесь, но не слишком навязчиво, чтобы не вызвать вопросов своего нового знакомого. Психологи рекомендуют обнять мужчину при встрече, чтобы уже на этом этапе войти в близкий контакт и понять, насколько вам приятно находиться с ним рядом. Вам может понравиться голос и манеры, а вот во время поцелуев и объятий вас может вывернуть наизнанку.

Мимика и жесты