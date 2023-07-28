Реанимация чувств: что делать, когда из отношений пропала романтика

О том, что в долгих отношений страсть угасает, сменяясь дружбой и нежностью, говорят и психологи, и сексологи. Так устроен организм человека, так работают гормональные процессы. Но многие пары все же с тоской вспоминают, как горячи были ночи в начале их романа, как ощутимо порхали бабочки в животе и было невозможно расстаться даже на пару часов.

Некоторые приемы позволят обновить отношения, привнести в них второе дыхание.

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Добавьте тактильности

Когда человек влюблен, он старается как можно чаще прикасаться к партнеру, тянется за объятиями и поцелуями, постоянно чувствует сексуальное желание. Со временем эти ощущения притупляются, поэтому, чтобы обмануть мозг, надо снова начать тактильно взаимодействовать с любимым человеком.

Не думайте, что перемены произойдут сами собой, не бойтесь, что честный разговор убьет романтику. Все обстоит иначе: договоритесь целоваться, по-настоящему целоваться, а не прикасаться губами, утром, перед выходом на работу, перед сном. Вскоре мозг решит, что вы снова влюблены и начнет вырабатывать больше гормонов счастья.

Обнимайтесь при каждой удобной возможности и выработайте график интимной близости. Звучи скучно? Вовсе нет. Мы планируем все события жизни, и секс — не исключение. Иначе можно неделями ждать спонтанной близости. Решите, что дважды или трижды в неделю вы уделяете время друг другу. Исследуйте тела, пробуйте новые интересные практики. Через совсем непродолжительное время страсти в отношениях станет значительно больше.

Вернитесь в прошлое

Ведь ваша цель буквально вернуться в то время, когда вы летали на крыльях влюбленности. Настройте на это свой мозг. Повторите первое свидание, сходите в ресторан, где впервые взялись за руки, и закажите те же напитки, повторите свой образ, вспомните самые романтичные и трепетные моменты совместной жизни и воссоздайте их заново.

Не бойтесь, что это будет смешно и нелепо. Неловкость уйдет, но вы окунетесь в самые приятные воспоминания, погружаясь в романтическое настроение.

Создавайте новое

Третий шаг реанимации отношений не менее важен, чем два предыдущих. Помните, что мы испытываем сильные чувства к тому, с кем переживали яркие эмоции. Но часто семейная жизнь не подразумевает таких ощущений, ведь по большей части состоит из быта и рутины.

Все в ваших руках: исправьте это. Вместе с партнером напишите список из свиданий, путешествий, приключений, каждую неделю выбирайте одно из них и выполняйте. Чтобы не пропускать, пусть в вашем списке будут и выездные мероприятия, и ленивые домашние.