Психолог рассказала, может ли мужчина выйти из френдзоны

Перевести дружеские отношения с девушкой в романтические практически невозможно, потому что мужчина в этом случае на 98% не интересен девушке в качестве партнера, сказала РИАМО кандидат психологических наук Софья Сулим.
По ее словам, выйти из френдзоны может помочь разговор с девушкой, в процессе которого нужно постараться донести до нее желание перевести дружбу в близкие отношения.
«Важно узнать ее мнение. Возможно, она боится, может быть, у нее были сложные ситуации, травмирующий опыт и так далее. Не исключено, что тема близких отношений с вами была бы ей интересна, но есть внутренние препятствия», — пояснила психолог.
Сулим добавила, что иногда френдзона может представлять выгоду для девушки, которая использует друга в качестве эмоциональной и иногда финансовой поддержки. В этом случае она советует не бояться оскорбить ее чувства.
«Такие девушки тоже есть, поэтому выйти из френдзоны – значит, создать прямой, честный разговор и заявить о своих намерениях», – заключила она.
Накануне онлайн-сервис по управлению здоровьем Budu и сеть сайта знакомств «Мамба» провели опрос, в котором 50% мужчин и 54% женщин признались, что ощущают себя комфортнее, находясь в отношениях.