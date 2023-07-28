Сексолог рассказывает, почему не стоит пропускать предварительные ласки

Тема прелюдий или предварительных ласк в сексе уже давно не дает покоя людям. Одни утверждают, что этот этап можно пропустить и перейти непосредственно к пенетрации, в то время как оппоненты часто называют прелюдию самим сердцем секса. Мы поговорили с сексологом Аминой Назарлиевой, чтобы разобраться, какое утверждение ближе к правде с точки зрения науки.

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Амина Назаралиева

Врач-психотерапевт, сексолог, основательница Mental Health Center

Мифы о прелюдии

Когда дело касается прелюдии, мы часто оказываемся во власти стереотипов, которые бывают как откровенно далекими от реальности, так и вредными для нашего удовольствия от полового акта. И, когда я говорю «нашего», я имею в виду и мужчин, и женщин, ведь сегодня уже не является секретом то, что удовольствие от секса получают оба участника.

К сожалению, мифы о сексе неразрывно связаны с гендерными стереотипами, представлениями о маскулинности и сексуальности. Вот некоторые из них, с которыми можно столкнуться наиболее часто:

Это неправильное представление. Предварительные ласки важны и приятны для обоих партнеров, независимо от их пола. Они могут укрепить интимность, улучшить коммуникацию и способствовать общему удовлетворению в отношениях. Этот стереотип имеет глубоко уходящие корни в неверное представление о сексуальности, в частности — женской. За неимением секспросвета мужчины часто учатся сексу на порно или друг у друга, и это очень плохо сказывается на качестве секса, особенно, если мужчина формировался в мачо-культуре, где куннилингус или нестабильная эрекция воспринимается как нечто унижающее мужское достоинство.

Поспешность, отношение к встрече, как к работе или экзамену на маскулинность, с фокусом на эрекции и проникающем сексе, а также черно-белое мышление («если не было эрекции/коитуса/оргазма, то все ужасно, это провал») — это плохие советчики. К прелюдии стоит относиться, как к социальному танцу: ты никогда не знаешь, какой будет песня, уровень подготовки партнера, коннект и так далее, но ты целиком здесь и сейчас с открытым умом и намерением сделать эту встречу приятной для обеих сторон, помогать партнеру, узнавать его, давать ему обратную связь, даже если она местами может быть неуклюжей.

Это тоже неверное представление, которое происходит из стереотипа о готовности человека к сексу. Многие люди воспринимают генитальный ответ — то есть физиологические признаки возбуждения (эрекцию у мужчин и выделение интимной смазки у женщин) — за однозначный «зеленый свет». Но этот генитальный ответ не всегда совпадает с эмоциональной готовностью к половому акту. Прелюдия в таком случае помогает подготовить почву и настроиться, что бывает важно как мужчинам, так и женщинам.

И снова мимо. Хотя не существует универсального правила прелюдии, иногда слишком интенсивная стимуляция, с целью как можно быстрее перейти к проникновению, может принести больше вреда и болезненных ощущений, чем удовольствия. Причем объем вреда может варьироваться от преждевременной эякуляции и пропадания эрекции до микротравм.

Зачем нужны предварительные ласки

Первая и, несомненно, главная функция предварительных ласк — это подготовка к половому акту. Причем, подготовка происходит как на физиологическом уровне, так и на эмоциональном.

Дополнительная стимуляция может быть необходима как мужчинам, так и женщинам, и ее продолжительность и интенсивность напрямую зависит от сексуального темперамента человека.

Эта характеристика не всегда учитывается в отношениях, но именно от нашего сексуального темперамента зависит, как вы возбуждаетесь, занимаетесь сексом и получаете удовольствие от секса. Дело в том, что на все эти моменты влияет большое количество факторов: от восприятия привлекательности партнера до внешних моментов, таких как температура в комнате и проблемы на работе. Одним людям повезло выиграть в лотерею от матери природы и получить счастливый билетик: способность быстро и легко возбуждаться, при этом игнорируя внешние раздражители. Но таких людей меньшинство. Многих же на пути к удовольствию может сильно тормозить буквально все: сомнения в собственной привлекательности, мысли о несданном проекте, страх эякулировать раньше времени, зашедший в комнату кот.

Прелюдия помогает через удовольствие настроиться на близость с партнером и абстрагироваться от мешающих мыслей.

Еще одна функция предварительных ласк — усиление эмоциональной близости партнеров. Через исследование тел друг друга, нахождение эрогенных зон и правильных способов их стимуляции, вы можете создавать более интимное пространство, в котором будет не только возбуждение, но и взаимное доверие.

К сожалению или к счастью, не существует универсальной формулы для прелюдии. Все люди разные, и у каждого из нас свое представление об удовольствии и пути к нему. Но вот, что вы можете сделать, чтобы проложить маршрут для себя и для партнера.

Говорите друг с другом

Это самое главное правило коммуникации в сексе, независимо от того, принимаете вы ласки от партнера или сами играете активную роль. Говорите о своих желаниях, спрашивайте о желаниях партнера, обязательно говорите, если испытываете дискомфорт.

Исследуйте и экспериментируйте

Поскольку «золотого правила прелюдии» не существует, вам предстоит выработать его самостоятельно для своей пары. Осваивайте новые практики, исследуйте эрогенные зоны друг друга, можете добавить к предварительным ласкам игрушки для взрослых и другие вспомогательные элементы, которые могут усилить удовольствие. Главное, старайтесь меньше ориентироваться на такие популярные источники вдохновения, как порнографические материалы.

Не торопитесь