Установлено, как первая беременность влияет на либидо родителей

Ученые из Университета Порту (Португалия) изучили, как меняется сексуальное поведение родителей, впервые родивших ребенка, во время и после беременности. Исследователи обнаружили, что, в то время как сексуальная функция отцов обычно остается неизменной в течение этого периода, сексуальная функция матерей часто снижается во время беременности и, как минимум, на полугодовой период после родов. Исследование было опубликовано в Archives of Sexual Behavior.

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В целом, 85% родителей поддерживали регулярную сексуальную жизнь после рождения ребенка. Однако 15% матерей испытывали значительные и постоянные проблемы в сексуальной сфере и дистресс (неспособность адаптироваться к стрессовой ситуации).

Участниками исследования были 257 португальских пар, ожидающих своего первого ребенка. Они проходили оценку сексуального благополучия в четыре разных периода: на 20-й неделе беременности, на 32-й неделе беременности, через 3 месяца после родов и через 6 месяцев после родов.