Коуч раскрыла неочевидные преимущества случайного секса

Секс-коуч Шерил Фэган считает, что секс без обязательств позволяет больше экспериментировать в постели и откровеннее говорить на интимные темы. Другие неочевидные преимущества и риски случайного секса она раскрыла в беседа с Fashion Journal.

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Фэгал отметила, что секс с привлекательным человеком, к которому нет серьезных чувств, может быть полезным и раскрепощающим опытом. По ее мнению, с таким партнером можно открыто говорить о своих фантазиях и предпочтениях, делать замечания и пробовать что-то новое, не опасаясь осуждения или обиды.

Фэган предупредила, что эмоции в интимных отношениях трудно контролировать, и иногда один или оба партнера начинают испытывать более серьезные чувства, чем простое влечение. Чтобы не навредить друг другу, она посоветовала быть всегда честными и придерживаться установленных границ. По ее мнению, ревность, частая переписка на несексуальные темы и эмоциональная связь являются признаками, что отношения без обязательств выходят за первоначальные рамки.