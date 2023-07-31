Как узнать предпочтения партнера в сексе по выбору фильма

Выбор фильмов может многое рассказать о сексуальных предпочтениях человека, уверена сексолог Трэйси Кокс. Ее способ ненавязчиво узнать, что ценит партнер в постели, приводит Daily Mail.

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Сексолог посоветовала спросить нового партнера, какой фильм или сериал про отношения больше всего ему нравится. По ее словам, если человек выбирает легкую романтическую комедию, это говорит, что он ценит близость и эмоции.

«"Любовник леди Чаттерлей" намекает на тягу к запретному, а непристойная классика, например, "Секретарша" выдает авантюрного любовника», — подсказала способ расшифровать ответы Кокс.

Специалистка также назвала несколько вопросов, которые важно задать друг другу в начале отношений, чтобы избежать проблем в будущем. Так, по ее мнению, следует спросить, как часто и в какое время суток партнер предпочитает интимную близость. Ответы на эти вопросы помогут на ранней стадии выяснить сексуальную совместимость в паре.

Кроме того, Трэйси Кокс посоветовала поинтересоваться у партнера, как, на его взгляд, лучше предлагать близость.

«Исследования показывают, что многие люди отказываются от секса, даже настроившись на него, если партнер инициирует его неправильно», — сказала сексолог.

Она уточнила, что одним достаточно просто предложить, другим нужны долгие объятия и поцелуи, поэтому важно узнать, какой подход нравится конкретному человеку.