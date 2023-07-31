4 проблемы в отношениях, с которыми можете разобраться только вы сами

Очень часто, даже если люди смотрят по-разному на важные для них вещи, они пытаются сохранить отношения. При этом, один из партнеров вынужден делать то, чего ему не хочется. И дело тут не в любви, хотя большинство людей считают, что да.

Структурные проблемы в паре — это проблемы, которые создают сами партнеры. Иногда кажется, что вы не в силах ничего изменить, но это не так. Иногда хочется, чтобы помог кто-нибудь со стороны. Семейный терапевт Стан Таскин рассказал о том, какие проблемы не может решить никто, кроме вас самих, а какие —решить практически невозможно. И лучше понять это как можно раньше.

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Есть случаи, ситуацию не может исправить ни психолог, ни сами партнеры. Так бывает, когда проблема кроется в самой структуре отношений. Например, если речь идет о двух людях, которые «смотрят в разные стороны», то есть хотят разного в важных вещах. В такой ситуации специалист лишь может помочь партнерам осознать это.

Очень часто, даже если люди смотрят по-разному на важные для них вещи, они пытаются сохранить отношения. При этом, один из партнеров вынужден делать то, чего ему не хочется. И дело тут не в любви, хотя большинство людей считают, что да.

Привязанность — это одна из основных биологических потребностей для каждого из нас. Мы привязываемся к детям, животным и друг к другу. Есть люди, которые рвут привязанности достаточно легко, для большинства из нас это мучительно больно, а для некоторых — совершенно невыносимо.

Расстояние

Бывают ситуации, когда пара физически лишена возможность быть вместе: работа или учеба одного из партнеров в другом городе, невозможность переезда или семейные обстоятельства.

Иногда обстоятельства появляются в уже существующих отношениях, поэтому партнеры вынуждены решать неожиданную проблему. Бывает, партнеры терпят, в надежде, что проблема скоро разрешится. Порой партнерам кажется, что расстояние — это не проблема, но опыт показывает, что они не в состоянии его выдержать. Если люди начинают семейные отношения в таких условиях, через определенное время они понимают, что столкнулись со структурной проблемой, у которой нет решения.

Один из партнеров хочет ребенка, а второй — нет

Если один из партнеров не может представить своей жизни без детей, а второй думает о детях с ужасом, это структурная проблема. В этой ситуации нет правых и виноватых, у каждого из партнеров свои доводы, чувства и эмоции. Но они просто не могут быть счастливы вместе. Если такие партнеры продолжают отношения, обычно они делают это в надежде на то, что вторая сторона со временем изменит свое мнение.

Партнеры изменяли в прошлом, и теперь не доверяют друг другу

Отношения, отравленные подозрениями, болезненны. Причины для подозрений могут быть разные, и не всегда они имеют под собой реальную почву. Один из партнеров может быть просто неуверенным в себе человеком, иметь негативный опыт или не понимать мотивов действий своего партнера. Однако если подозрения однажды были подтверждены, а один из партнеров был пойман «на горячем», с этого момента любые подозрения второго партнера будут автоматически считаться оправданными.

Если когда-то муж был пойман за тем, что удаляет сообщение с телефона, а затем признался, что сообщение было от поклонницы, то с этого момента жена будет считать себя вправе обвинять его в подозрительном поведении. На любое возмущение муж будет получать ответ: «Ты и раньше так делал».

«Он заставляет меня подписать брачный договор»

Всем понятно, зачем нужны брачные договоры. Если в брак вступают партнеры с неравной финансовой ситуацией, брачный договор защищает партнера, у которого есть средства, и гарантирует, что ему не придется делить их со вторым партнером не при каких условиях.

В этой ситуации партнеры изначально неравны. Условия договора также диктует человек, у которого больше средств. Если второй партнер соглашается подписать договор, внутренне не принимая его условий, создается структурная проблема, которую никак не решить с помощью терапии, ведь никто изначально не должен подписывать договор, который считает несправедливым. И все же кабинеты психологов полны пар, которые вступают в брак, а затем приходят жаловаться на несправедливость брачного договора, из-за которого они попали в тяжелую ситуацию.

Для кого-то справедливым будет, если партнер с деньгами будет обеспечивать финансовые потребности семьи. Для кого-то, если у обоих партнеров будет достойная работа, обеспечивающая равноценный доход. Кто-то предпочтет, чтобы личные средства каждого были неприкосновенны. Каждая пара выбирает то, что работает для нее.

Важно, чтобы двое независимых взрослых объединялись на определенных условиях, которые делают их взаимозависимыми. Такого рода союз не должен основываться на любви, сексуальном влечении, узах привязанности или чем-либо ином, кроме условий, которые подходят обоим партнерам.