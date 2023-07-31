Дочь Мадонны Лурдес Леон стала лицом новой кампании Dion Lee

Дочь Мадонны Лурдес Леон стала амбассадором новой коллекции дизайнера Диона Ли. Об этом пишет Page Six. Леон снялась обнаженной, чтобы продемонстрировать новую коллекцию бренда Cage Chain на фотографиях, которыми она поделилась в Instagram. Снимала дочь Мадонны фотограф Карлота Герреро. На первой фотографии 26-летняя модель позирует в черном кожаном бюстгальтере, отделанном цепями, но на самом деле это две сумочки, повернутые на бок. В качестве бикини тоже используется одна из сумок Dion Lee Cage Chain, подвешенная к потолку в виде качелей. На втором снимке Леон смотрит прямо в камеру, а из ее глаз, словно слезы, свисают серебристо-золотые серьги-цепочки. На третьем фото дочь Мадонны сидит голая за столом и смотрит на одно из изображений, снятое в рамках кампании. Лурдес Леон работает моделью, а также пошла по стопам своей знаменитой матери. В августе прошлого года она дебютировала как певица под псевдонимом Lolahol. Девушка уже представила две песни "Lock & Key" и "Cradiction", а также клипы на них.