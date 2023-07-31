Врач рассказал, сколько оптимально должен длиться секс

Врач Мянник рассказал, сколько оптимально должен длиться секс
Врач-уролог Сергей Мянник объяснил, сколько времени должен длиться половой акт, если мужчина здоров. Об этом специалист рассказал на пресс-конференции в издании «Московский комсомолец».
По словам специалиста, если половой акт длится меньше минуты, мужчине нужно обратиться к врачу. При этом Сергей Мянник отметил, что для юношей идеально будет, если продолжительность полового акта составит примерно 15 минут.
Однако, как подчеркнул уролог-андролог, современные мужчины сталкиваются с большим количеством проблем и забот: дети, родители, жены, карьера. Конечно, все сложности влияют в том числе и на психологическое состояние мужчины.
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