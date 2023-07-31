Психолог раскрыла неочевидные причины измен замужних женщин

Измена — это верхушка айсберга многочисленных проблем, которые накопились в браке, и если женщина решилась на адюльтер с другим мужчиной, это говорит о серьезных семейных недопониманиях, рассказала в беседе с Пятым каналом клинический психолог Олеся Иневская. По ее словам, неочевидными причинами, толкающими мать семейства в объятия любовника, зачастую являются поведение мужа во время декрета и другие кризисные для семьи ситуации.

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Как рассказала специалист, психологи выяснили, что чаще всего жены впервые начинают задумываться об измене во время беременности и первых трех лет после рождения ребенка. Это связано с тем, что молодые мамы зачастую оказываются один на один с младенцем и не чувствуют поддержки со стороны супруга. В результате женщина начинает разочаровываться в муже. При этом если в семье не принято говорить по душам, когда жены считают, что муж должен сам догадаться о проблеме, а мужья не хотят поднимать сложные вопросы, чтобы не нарваться на скандал, замалчивание только нагнетает обстановку.

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Если же женщина встречает сочувствие в этом вопросе от кого-либо из соседей или друзей мужского пола, она может счесть, что на свете есть другие мужчины и, возможно, с кем-то из них она обретет необходимый ей уровень взаимопонимания. Однако это, как предупредила психолог, только иллюзия.

На измену может подтолкнуть и осознание женщиной того, что время уходит, а также неудовлетворенность судьбой и сомнения по поводу собственной привлекательности, продолжила специалист. Кроме того, женщина может завести любовника, чтобы вернуть былую страсть, которая в браке со временем угасла.