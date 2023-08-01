Психотерапевт объяснила причины боязни разговоров о сексе

Говорить с партнером о сексе бывает сложно из-за страха осуждения, стыда, предыдущего негативного опыта и некоторых других причин, считает врач-психотерапевт Ксения Ахмедова. Об этом она рассказала в беседе с «Лентой.ру».

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Тема секса в разговорах с партнером трудна для многих пар, поскольку в обществе она по-прежнему табуирована и отчасти стигматизирована, объяснила Ахмедова. Мысли о возможном осуждении или непонимании со стороны окружающих могут спровоцировать боязнь открыто говорить о своих желаниях и предпочтениях в постели. В результате зачастую оказывается проще избегать подобных разговоров даже с партнером, чем нарушать общепринятые нормы.

Также могут мешать открыто обсудить свои желания и потребности в сексе чувство стыда и негативный опыт после попыток сделать это в прошлом. Как отметила собеседница «Ленты.ру», у людей с подобным отношением ко всему, что связано с интимной близостью, часто есть проблемы с принятием собственной сексуальности либо непроработанные психологические травмы.

Еще одной причиной нежелания обсуждать секс с партнером психотерапевт назвала страх быть отверженным.

Ахмедова заявила, что некоторым парам мешают откровенно говорить о своих потребностях недостаточно развитые коммуникативные навыки. Если человек не умеет вести беседу даже на безопасные темы, ему еще сложнее выразить свои мысли, когда дело касается такой щекотливой темы, как секс.