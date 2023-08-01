Женщине посоветовали подать на развод после измены и обвинений в сумасшествии

Психолог Лора Коллинз считает, что после измены мужа и обвинений в сумасшествии не нужно сохранять брак ради детей. Совет специалистки приводит издание Metro.

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За помощью к Коллинз обратилась читательница, которая узнала о романе мужа на стороне. Она рассказала, что им обоим немного за 30 они, они женаты уже десять лет и воспитывают двух дочерей. По ее словам, когда измена стала явной, муж заявил, что хочет сохранить брак ради детей и пообещал расстаться с любовницей, но не сдержал слова.

«Я поехала к ним и совсем потеряла контроль над собой. Кричала на улице, разбила зеркала на ее машине», — рассказала женщина.

После скандала муж всем рассказал, что его жена сошла с ума, но при этом по-прежнему настаивал на сохранении брака.

Коллинз отметила, что в такой ситуации трудно сохранять самообладание. Она посоветовала как можно скорее разобраться в происходящем и подать на развод.

«Я часто призываю людей спасти брак, потому что знаю, насколько разрушительным может быть развод для детей. Но в вашем случае, по-моему, пребывание вместе больше вредит детям. Они тоже ощущают напряжение между вами или замечают, что вы больше не спите вместе», — сказала Коллинз.

Психолог отметила, что шанс спасти брак есть лишь в том случае, если пара обратиться к семейному психологу. Однако она предупредила, что нельзя сохранять семью ценой принятия романа с другой женщиной.