4 женских комплекса, которые никогда не замечают мужчины

Женщины очень часто буквально впадают в истерику, если замечают лишние пару граммов на бедрах или — на дай бог! — обнаруживают новую растяжку. Мужчины же не настолько зациклены на внешности, особенно если они уже возжелали конкретную женщину. Мы решили успокоить представительниц прекрасного пола и собрали топ женских комплексов, которые мужчины практически не замечают. Можно выдохнуть и смело идти на свидание.

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Растяжки

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Как мы уже говорили, для женщин этот недостаток очень значим. На какие только процедуры не соглашаются девушки, чтобы сделать кожу идеальной! А вот мужчины в один голос признаются, что их не смущают даже заметные шрамики на теле любимой женщины. Ключевое слово — любимой. Если мужчину интересует только секс, здесь он уже может даже высказать вам свое удивление, но стоит ли реагировать на слова таких персонажей?

Родинки

Вот из-за чего совершенно не стоит переживать, так это из-за большого количества родинок на теле. Конечно, если родинка очень заметна и мешает вам жить — вы ее все время задеваете — лучше посетить специалиста и выяснить, можно ли от нее избавиться. Мужчины практически никак не реагируют на родинки, если, конечно, они не значительно выделяются на коже. Но даже в этом случае не стоит комплексовать, ведь проблема часто решается за одно посещение врача.

Небольшой рост

Проблема роста особенно остро стоит перед мужчинами — для них маленький рост становится чуть ли не приговором, но опять же, эта проблема живет только в их голове. Что интересно, женщины также нередко комплексуют из-за роста, даже если он вполне обычный. Помните, что большинство мужчин буквально сходят с ума от компактных девушек, так что комплексы по поводу роста в сторону!

Аппетит