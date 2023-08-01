Домохозяйка раскрыла требования к жениху-миллионеру

Блогерша-домохозяйка Линда Андраде раскрыла требования к жениху-миллионеру перед заключением брака. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает более 661 тысячи подписчиков.

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Живущая в Дубае 23-летняя американка рассказала, что прежде чем согласиться выйти замуж за богатого возлюбленного, она выдвинула ему ряд условий. Так, девушка заявила, что будущий супруг должен обеспечить ее собственной инвестиционной недвижимостью и перечислить избраннице миллион долларов (примерно 92 миллиона рублей).

Инфлюэнсерша также настояла на заказе дизайнерского свадебного платья стоимостью три миллиона долларов (примерно 276 миллионов рублей) и покупке семи колец с бриллиантами. Кроме того, Андраде попросила нанять нянь, домработниц и помощниц и каждый месяц предоставлять ей отпуск.