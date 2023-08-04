Психолог предупредила о последствиях дружбы с бывшими

«Хорошо, когда люди после расставания не остаются врагами. Но все равно это не те друзья, которые могут друг другу полностью довериться. Обычно бывшие партнеры продолжают близко общаться, чтобы постоянно быть рядом и контролировать друг друга», – пояснила специалист.