Психолог предупредила о последствиях дружбы с бывшими

Психолог Наумова предупредила о негативных последствиях дружбы с бывшими
Поддерживать крепкую дружбу с бывшими партнерами очень сложно. Иногда такое общение может принести проблемы обеим сторонам. Подробнее об этом «ФедералПресс» рассказала психолог Наталья Наумова.
«Хорошо, когда люди после расставания не остаются врагами. Но все равно это не те друзья, которые могут друг другу полностью довериться. Обычно бывшие партнеры продолжают близко общаться, чтобы постоянно быть рядом и контролировать друг друга», – пояснила специалист.
Дружба с бывшими девушкой, парнем, женой или мужем мешает выстраивать новые отношения и вызывает ряд негативных чувств – вину, обиду, зависть, злость, особенно если в жизни хотя бы одного из них появляется новый партнер. В результате сторонам приходится обманывать друг друга, юлить, заключила Наумова.