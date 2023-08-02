Секс на первом свидании: все за и против

Не стоит идти на поводу у стереотипов и манипуляций.

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Вы едва знакомы, но вместе чувствуете себя так здорово, кажется, за эти пару часов успели стать близкими людьми, а воздух просто искрит от напряжения между вами. После очередной чашечки кофе ухажер вдруг предлагает: «Может, поедем ко мне?»

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В этот момент желание вступает в конфликт с воспитанием и стереотипами, ведь хорошие девушки так не поступают! И этот спор однажды начинался внутри каждой женщины. Действительно, у секса на первом свидании немало «за» и «против».

ЗА

Уважать свои желания можно и нужно, а стереотипы придуманы слишком давно и крайне устарели для того, чтобы их соблюдать.

Вы сразу сможете понять, совместимы ли вы сексуально. Возможно, этот обаятельный парень окажется совершенно неподходящим вам в постели. Лучше узнать это раньше, чем позже, пока вы не успели к нему привязаться и почувствовать влюбленность.

В таком интиме нет необходимости стараться ради партнера, ведь есть вероятность, что вы больше никогда не встретитесь. Можно просто расслабиться и получать удовольствие. Кроме того, ваша смелость может привести партнера в полный восторг, сейчас мужчины ценят свободных и расслабленных женщин.

Если вы ищите просто секса, то такой простой вариант идеален. Не надо обманывать ни себя, ни партнера, думая о том, что он подумает и притворяться тем, кем вы не являетесь. Никаких разговорах о планах, детях и совместном отпуске, просто удовольствие и отличное время вместе.

Против

Секс на первом свидании иногда используют, чтобы понравиться мужчине. Никогда не делайте этого! Интимом парня не впечатлить и не удержать, поэтому вы останетесь разочарованной.

Кроме того, есть вероятность незапланированной беременности и инфекций. Поэтому обязательно предохраняйтесь.

И да, он может решить, что вы легкомысленна, ненадежна и не перезвонить. Этот риск есть всегда. И чтобы избежать разочарования с по-настоящему понравившемся парнем, не воздерживайтесь от близости, но поговорите об этом заранее. Признайтесь, что вам очень хочется остаться с ним наедине, но обычно вам такое поведение несвойственно.