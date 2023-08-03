Пользователи сети перечислили самые странные инциденты в постели
Пользователи интернета назвали самые странные, на их взгляд, инциденты, происходившие с ними в постели во время секса. Свои неловкие ситуации они перечислили на форуме Reddit.
Среди самых странных секс-инцидентов они часто упоминают случайную дефекацию.
"Я вставил пробку от шампанского в анус и выпукал ее, чтобы повеселить жену, но случайно обкакался и заплакал", — RonaldTheGiraffe, пользователь Reddit.
"Во время позиции «догги» вставил большой палец ей в попу, и у нее случилась дефекация", — Vegetable_Two_3904, пользователь Reddit.
Некоторые неловкие ситуации связаны с исполнением орального секса.
"Случился приступ неостановимого чихания во время куннилингуса, а потом я не мог перестать смеяться", — South_Birthday8074, пользователь Reddit.
Другим странные случаи в постели обеспечивают домашние животные.
"Пес начал трахать подушку рядом, пока я трахал жену. Я шлепнул его по заднице, крича: давай-давай! Она захохотала. Потом мы все втроем пошли ужинать", — Findmyremote, пользователь Reddit.