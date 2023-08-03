5 приемов, которые используют пикаперы

Пикап стал отдельной субкультурой, течением и образом жизни. В нем видят смысл мужчины, которые затаили на женщин обиду или просто подвержены спортивному интересу. Что руководит пикаперами, можно лишь гадать. Значительно важнее не попасться на их простые, но все же весьма эффективные уловки.

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Водопад эмоций

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Главное оружие пикапера — дать женщине то, о чем она всегда мечтала в отношениях. Они говорят комплименты нон-стоп, заглядывают в глаза и подбирают именно те слова, которые вы мечтали услышать. Пикаперы учатся этому искусству, поэтому, в отличие от большинства мужчин, кажутся точными, романтичными, очень внимательными.

Если вы почувствовали, что новый поклонник осыпает вас комплиментами не хуже эстрадного певца, будьте осторожны. Вероятно, перед вами пикапер.

Слишком много внимания

Он пишет утром, вечером и иногда ночью. Напоминает о себе, интересуется каждой деталью жизни. Пикапер ведет себя так, словно у него нет других дел и своей жизни. Кстати, так оно и есть: пока вы не оказались в его объятиях, все мысли и действия мужчины заняты покорением новой добычи.

Старайтесь игнорировать ухажера, отвечая далеко не на все сообщения. Так вы не пустите пикапера слишком глубоко в свою жизнь.

Неожиданный игнор

Когда вы привыкли к потоку комплиментов и сообщений, он неожиданно исчезнет, чтобы заставить девушку тосковать. Помните, что дело не в вас, а в ухажере-манипуляторе, решившем сыграть на чужих чувствах. Страстный поклонник пропал? Не спрашивайте, что же произошло. Просто заблокируйте его.

Стирание границ

Еще один испытанный прием пикаперов — продавливание личных границ. Мужчина просит вас о чем-то незначительном. Например, улыбнуться ему. Затем сокращает расстояние: спрашивает, может ли дотронуться до вашей руки. Так раздвигаются границы физического контакта, а пикапер приближает возможный интим. Узнали приемы нового ухажера? Скорее всего, перед вами ловкий манипулятор.

Снижение самооценки

Пикаперы обожают этот прием. Они засыпают девушку комплиментами, а затем говоря ей что-то неприятное, чтобы она почувствовала себя уязвимой. В этот момент женщина начинает думать, что ей повезло, ведь несмотря на все такие заметные недостатки, он увидел и разглядел ее.