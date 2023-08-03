Психолог раскрыла, по каким признакам распознать измену женщины

Женщина, которая изменяет своему мужу, становится эмоциональнее — чаще и громче смеется. Об этом психолог Маргарита Алексеева рассказала NEWS.ru.

© Газета.Ru

«Если изменяет женщина, она становится эмоциональнее — чаще и громче смеется, активнее реагирует на все происходящее», — пояснила эксперт.

Кроме того, у жены и матери может появиться чувство вины, она осознает, что измена разрушает семью, поэтому начинает проявлять больше заботы. Еще один признак неверности женщины — она теряться в обычных домашних разговорах, заметно, что витает в облаках.

Психолог обратила внимание, что изменницы выбирают более романтичный или яркий макияж.

По словам Алексеевой, если роман на стороне зашел слишком далеко, то женщина впадает в состояние спокойного безразличия или даже тотального расслабления.

«Такое состояние может появится, когда <…> решать ситуацию <…> нет ни желания, ни мотивации», — резюмировала психолог.

25 июля психолог дала совет тем, кто столкнулся с изменой партнера.