Что делать, если мужчина требует от вас интимные фото

Сексуальная переписка не так безобидна, как может показаться.

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Секстинг в том или ином виде давно стал частью любых отношений. При этом сексуальная переписка не так безобидна, как может показаться. Мы пообщались со специалистом и готовы рассказать, о чем важно помнить в ситуации, когда мужчина начинает настаивать на том, чтобы вы выслали ему свои самые горячие фото.

Вы действительно ему доверяете?

Это первый вопрос, на который вы должны себе ответить. Кто это мужчина, который делает подобный запрос? Ваш любимый или же новый знакомый? Во втором случае вы никак не защищены от шантажа, который с огромной вероятностью начнется. Но даже если вы состоите с мужчиной в отношениях, никто не гарантирует, что после вашего возможного расставания он не начнет вами манипулировать из чувства мести. Помните, что все, что оказывается в Сети, остается там навсегда.

Вы высылаете фото по своей воле?

Кажется, все просто — вас просит интересный мужчина и вы отсылаете. Но бывает, что женщина совершенно не приемлет подобный формат в отношениях, при этом боится, что мужчина, услышав отказ, обидится или вообще бросит. Приходится идти на уступки. Однако в этом случае вы не будете испытывать никакого возбуждения, а лишь отвращение к самой себе. Если вы не хотите публиковать подобный контент даже в личной переписке, скажите мужчине об этом прямо, но без оскорблений.

Подумайте, зачем ему ваши фото