В Ростовской области нетрезвый мужчина атаковал отдел полиции

Нетрезвый мужчина атаковал отдел полиции в поселке Тарасовский в Ростовской области, сообщает Telegram-канал Don Mash.

© Сергей Петров/NEWS.ru/TACC

По данным канала, 27-летний мужчина возвращался из бара и решил атаковать отдел полиции, который попался ему на пути.

Сперва он добрался до переговорного устройства с дежурным и нецензурно обругал людей на том конце связи. После он попытался пролезть в окно и вытащить клавиатуру, но ему это не удалось.

После того, как полицейские вышли угомонить нарушителя, тот два раза ударил оперативного дежурного по лицу и сорвал с него погоны.

Мужчину арестовали и оставили в наручниках в обезьяннике. На утро нарушитель ничего не помнил.