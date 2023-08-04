В Ростовской области нетрезвый мужчина атаковал отдел полиции
Нетрезвый мужчина атаковал отдел полиции в поселке Тарасовский в Ростовской области, сообщает Telegram-канал Don Mash.
По данным канала, 27-летний мужчина возвращался из бара и решил атаковать отдел полиции, который попался ему на пути.
Сперва он добрался до переговорного устройства с дежурным и нецензурно обругал людей на том конце связи. После он попытался пролезть в окно и вытащить клавиатуру, но ему это не удалось.
После того, как полицейские вышли угомонить нарушителя, тот два раза ударил оперативного дежурного по лицу и сорвал с него погоны.
Мужчину арестовали и оставили в наручниках в обезьяннике. На утро нарушитель ничего не помнил.
1 августа житель Ялуторовска Тюменской области дважды ударил полицейского ногой по ягодицам. В результате своих действий он лишился свободы на полтора года.