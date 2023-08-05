Психолог: как выйти из токсичных отношений

Психолог Мошенская: для выхода из токсичных отношений важно признать их такими. Человек должен понимать, откуда он бежит и что негатив давно вытеснил то хорошее, что оставалось в паре. Возникла ситуация, когда нет смысла поддерживать отношения и продолжать страдать. Какие ещё этапы нужно пройти решившемуся разорвать деструктивный союз, рассказала кандидат психологических наук, гештальт-терапевт Ольга Мошенская.

Как выйти из токсичных отношений

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Шаг 1. Понять, что отношения деструктивные

Со стороны такие тем не менее часто выглядят вполне себе благополучными, отметила психолог в беседе с «Аргументами и фактами». Но за кулисами может быть, например, так:

Мужчина обеспечивает жену — она становится финансово зависимой. Со временем супруг начинает проявлять эмоциональное насилие, а потом и физическое. И каждый раз после он задабривает её дорогими подарками и путешествиями. Но в действительности он делает это лишь из чувства вины и страха.

Мужчина всё делает для семьи, также обеспечивает жену. Она же предпочитает свободную жизнь, ведь творческой личности это необходимо. Плюс к этому часто бывает, что женщина ещё и постоянно пилит и унижает его: «Из-за тебя мне плохо. Если бы не тот твой поступок, я бы...»

Главный признак, честно показывающий, что в отношениях нет гармонии, — один из партнёров постоянно испытывает страх, стыд или вину.

По словам специалиста, это проявляется мыслями: «Я молчу, потому что боюсь его обидеть», «Я сделаю всё сам, потому что боюсь её огорчить», «Я недостаточно ценная», «Я недостаточно делаю», «Я недостаточно хорош», «Из-за меня у него плохое настроение».

Или же когда ответственность и вина за свои ощущения, действия и выбор перекладывается на другого. Так, жена может сказать мужу, что изменяет ему, потому что он её не возбуждает. А муж жене, что пьёт, так как она плохо о нём заботится.

Шаг 2. Запастись ресурсами

Самое главное — накопить эмоциональные ресурсы. Для этого нужна третья сила, которая будет поддержкой. Вот кто может помочь:

Физическое насилие в отношениях — полиция.

Эмоциональный абьюз или газлайтинг (когда жертву заставляют сомневаться в своих способностях) — близкие, психолог, участники терапевтической группы. Причём люди, от которых вы ждёте поддержки, должны увидеть всю полноту картины. Если опираться только на красивую внешнюю картинку, то вы можете услышать лишь что-то в духе: «Ты с ума сошла, он же для тебя... Он же всеми уважаемый человек».

Финансовая зависимость от партнёра — важно понять, где брать деньги. По словам специалиста, без личной подушки безопасности, резко лишившись всего, люди часто пугаются и возвращаются назад: «Уж лучше пусть бьёт, но деньги даёт».

Также важно вспомнить, что ещё до отношений радовало вас и было опорой. Например, встречи с друзьями, любимые хобби или спорт.

По словам гештальт-терапевта, всё это необходимо заново вводить в свою жизнь, так как часто деструктивные отношения сводятся к общению с одним человеком.

Шаг 3. Выйти из отношений

Даже после разрыва токсичных отношений счастье и лёгкость наступят не одномоментно. Сначала придётся пережить период их эмоционального завершения.

По словам специалиста, это время человек обычно проживает как потерю. Он проходит все стадии расставания, встречаясь со сложными переживаниями.

Например, когда насилие позади, психика переворачивает прошлый опыт и выделяет только положительные черты партнёра. В это время человек начинает сомневаться, правильно ли поступил, что разорвал отношения.

Мошенская порекомендовала помнить о ресурсах, которые помогут прожить трудное время и пережить расставание.

Токсичная дружба

Деструктивные отношения встречаются не только в любви, но и в дружбе. Признаки, по которым можно их вычислить, назвала психолог-консультант Ольга Кошут.