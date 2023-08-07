Сексолог объяснила тягу красивых женщин к мужчинам постарше

Сексолог Трейси Кокс на примере романов актера Леонардо Ди Каприо с молодыми моделями объяснила тягу красивых женщин к партнерам значительно старше себя. Ее мнение приводит Daily Mail.

По мнению Кокс, у красивых и амбициозных женщин есть много причин встречаться с мужчинами постарше. Например, 48-летнего Ди Каприо она описывает, как состоятельного, привлекательного и харизматичного мужчину, который к тому же обладает большим влиянием в индустрии развлечений. Однако специалистка обратила внимание, что все романы обладателя «Оскара» развиваются и заканчиваются по одному сценарию — прогулки на яхтах, посещение клубов и разрыв.

При этом Кокс подчеркнула, что к Ди Каприо влечет не только начинающих моделей, но и успешных девушек с состоявшейся карьерой и мировой славой. По ее мнению, их влечение к заведомо провальным отношениям, объясняется желанием перевоспитать заядлого холостяка.

«Некоторые женщины обладают сильным инстинктом заботы и верят, что могут выявить лучшее в других — даже в таких, как Лео, с сомнительной историей свиданий», — объяснила свое мнение сексолог.

Кроме того, специалистка считает, что многие женщины воспринимают отношения с такими мужчинами как своеобразный вызов. Они надеются, что именно им удастся изменить характер человека и доказать миру свою уникальность.