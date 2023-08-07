Почему пропадает влечение и как его вернуть: отвечает психолог

Как ни крути, а тема секса неотделима от понятий «любовь», «счастливые отношения» и «крепкий брак». Но случается так, что женщин секс с партнером перестает привлекать настолько, что вызывает отвращение, и отношения в паре неизбежно становятся натянутыми и хрупкими. Что делать в такой ситуации и как вновь вернуть интимную гармонию? На этот вопрос ответила семейный психолог-сексолог, член Российского психологического общества, основатель Института семейной психологии Инна Мирная.

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Сила и характер сексуального влечения к партнеру могут меняться по многим причинам. Иногда на расстоянии партнер представляется желанным, а в реальности происходит обратное. Прежде всего это связано с природой женщин, у которых сексуальное возбуждение возникает только в условиях эмоционального и физического комфорта.

Самые частые причины дисгармонии в постели Здоровье. Следует проверить эндокринную систему, обратить внимание на инфекционные заболевания и сбои в женской гормональной сфере. При данных проблемах возникают нарушения, которые влияют на либидо.

Самочувствие, эмоциональное состояние и уровень энергии. Когда события в жизни вызывают напряжение и усталость — секс воспринимается как дополнительная и нежелательная нагрузка.

Отношения с партнером. Невысказанные обиды, не до конца прощенная измена, отсутствие тесной эмоциональной связи с мужчиной — только часть причин, уводящих женщину далеко от постели.

Чувства ушли, а брак остался и превратился в соседские отношения: с партнером неинтересно ни в быту, ни в сексе.

Вспыхнуло чувство к другому мужчине. Неважно, способна ли женщина на измену, но отношения с мужем охладеют, пока мысли будут на стороне.

Беременность и послеродовой период. В этих состояниях женщине часто не нужен секс, для нее важны нежность, забота, помощь и понимание партнера.

Страх забеременеть. Бывает, что интересное положение не входит в ближайшие планы, и это буквально блокирует все сексуальные импульсы в организме.

Женщина считает себя непривлекательной и неуверенной, зажата. В этом случае даже мысль о сексе приносит дискомфорт.

Неумелый или нечуткий партнер. Ласки или сексуальные пристрастия мужчины могут быть ей неприятны, а то и вовсе доставлять боль.

От партнера плохо пахнет, а женщина стесняется сказать об этом и терпит, пока не наступает стойкое отвращение.

Что делать? Постараться объяснить партнеру свое состояние. Спокойно, без претензий и обвинений.

Смоделировать ситуацию, в которой получится взглянуть на мужа другими глазами. Например, провести выходной в компании друзей, а вечером уединиться в уютном гостиничном номере. Или уехать в романтический отпуск только вдвоем.

Вместе посмотреть эротичекий фильм, который разбудит и чувства, и желания, откровенно рассказать о своих интимных фантазиях партнеру.

Заменить привычную прелюдию массажем с маслом, попробовать игрушки для взрослых или лубриканты с разными эффектами.

А вдруг желание не вернется?

Важно понимать, что снижение либидо — это лишь симптом. При отсутствии проблем со здоровьем, причина всегда в нарушении семейных отношений либо в родительских установках.

Например, женщина страдает от комплекса «Рыцаря и Развратника»: выбирает в мужья «правильного» мужчину, но испытывает страсть только к отрицательным типажам (нарушителям закона или безнравственным личностям). Этот комплекс не позволяет ей одновременно и любить и желать партнера.

А бывает, дамы живут по сценарию: «Люблю, хочу-умираю», который со временем неизменно сменяется отторжением: «Фу, уйди, противный!». Это следствие нарушения привязанности, которое сформировалось еще в детстве.