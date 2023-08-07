Почему пропадает влечение и как его вернуть: отвечает психолог
Как ни крути, а тема секса неотделима от понятий «любовь», «счастливые отношения» и «крепкий брак». Но случается так, что женщин секс с партнером перестает привлекать настолько, что вызывает отвращение, и отношения в паре неизбежно становятся натянутыми и хрупкими. Что делать в такой ситуации и как вновь вернуть интимную гармонию? На этот вопрос ответила семейный психолог-сексолог, член Российского психологического общества, основатель Института семейной психологии Инна Мирная.
Сила и характер сексуального влечения к партнеру могут меняться по многим причинам. Иногда на расстоянии партнер представляется желанным, а в реальности происходит обратное. Прежде всего это связано с природой женщин, у которых сексуальное возбуждение возникает только в условиях эмоционального и физического комфорта.
Самые частые причины дисгармонии в постели
- Здоровье. Следует проверить эндокринную систему, обратить внимание на инфекционные заболевания и сбои в женской гормональной сфере. При данных проблемах возникают нарушения, которые влияют на либидо.
- Самочувствие, эмоциональное состояние и уровень энергии. Когда события в жизни вызывают напряжение и усталость — секс воспринимается как дополнительная и нежелательная нагрузка.
- Отношения с партнером. Невысказанные обиды, не до конца прощенная измена, отсутствие тесной эмоциональной связи с мужчиной — только часть причин, уводящих женщину далеко от постели.
- Чувства ушли, а брак остался и превратился в соседские отношения: с партнером неинтересно ни в быту, ни в сексе.
- Вспыхнуло чувство к другому мужчине. Неважно, способна ли женщина на измену, но отношения с мужем охладеют, пока мысли будут на стороне.
- Беременность и послеродовой период. В этих состояниях женщине часто не нужен секс, для нее важны нежность, забота, помощь и понимание партнера.
- Страх забеременеть. Бывает, что интересное положение не входит в ближайшие планы, и это буквально блокирует все сексуальные импульсы в организме.
- Женщина считает себя непривлекательной и неуверенной, зажата. В этом случае даже мысль о сексе приносит дискомфорт.
- Неумелый или нечуткий партнер. Ласки или сексуальные пристрастия мужчины могут быть ей неприятны, а то и вовсе доставлять боль.
- От партнера плохо пахнет, а женщина стесняется сказать об этом и терпит, пока не наступает стойкое отвращение.
Что делать?
- Постараться объяснить партнеру свое состояние. Спокойно, без претензий и обвинений.
- Смоделировать ситуацию, в которой получится взглянуть на мужа другими глазами. Например, провести выходной в компании друзей, а вечером уединиться в уютном гостиничном номере. Или уехать в романтический отпуск только вдвоем.
- Вместе посмотреть эротичекий фильм, который разбудит и чувства, и желания, откровенно рассказать о своих интимных фантазиях партнеру.
- Заменить привычную прелюдию массажем с маслом, попробовать игрушки для взрослых или лубриканты с разными эффектами.
А вдруг желание не вернется?
Важно понимать, что снижение либидо — это лишь симптом. При отсутствии проблем со здоровьем, причина всегда в нарушении семейных отношений либо в родительских установках.
Например, женщина страдает от комплекса «Рыцаря и Развратника»: выбирает в мужья «правильного» мужчину, но испытывает страсть только к отрицательным типажам (нарушителям закона или безнравственным личностям). Этот комплекс не позволяет ей одновременно и любить и желать партнера.
А бывает, дамы живут по сценарию: «Люблю, хочу-умираю», который со временем неизменно сменяется отторжением: «Фу, уйди, противный!». Это следствие нарушения привязанности, которое сформировалось еще в детстве.
В этих и ряде других случаев найти и устранить причины снижения влечения к партнеру поможет только специалист.