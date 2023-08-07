13 вопросов, которые необходимо обсудить до свадьбы

Вы счастливы вместе, не хотите расставаться даже ненадолго, впереди маячит счастливое будущее, а вы уже присматриваете свадебное платье? Перед тем, как надеть кольцо на безымянный палец и ответить заветное «Да!», стоит проговорить с будущим мужем несколько очень важных моментов, от которых может зависеть счастливая супружеская жизнь.

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Как мы будем вести бюджет?

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Может, ваш жених считает, что все траты нужно делить пополам, а вы надеялись попасть в схему «деньги мужа — семейный бюджет, а зарплата жены — ее личные деньги». Обсудите это заранее, чтобы не возникало конфликтов из-за планирования трат. Можете договориться пересматривать схему раз в пару лет или в случае изменения уровня дохода одного из вас.

Есть ли у вас долги?

Если вы обсудите это заранее, сможете вместе решить, как от долгов избавляться. Может, мужчина скажет, что справится самостоятельно, а может, вы станете выплачивать кредиты или ипотеку вместе, чтобы сделать это быстрее.

Планируем ли мы детей и когда?

Это один из основных вопросов: если один из супругов мечтает о большой шумной семье, а второй не хочет становиться родителем, вряд ли семейная жизнь станет для них счастливой. Договоритесь о времени, когда задумаетесь о пополнении в семье, что будете делать, если у малыша будут особенности, как планируете воспитывать наследников.

Что будете делать, если не сможете иметь детей?

Современная медицина предлагает множество вариантов, от ЭКО до суррогатного материнства. Можно усыновить малыша или сосредоточиться на общении друг с другом и отказаться от идеи родительства.

Как будем делить домашние обязанности?

Договоритесь на берегу, чтобы семейная жизнь не стала разочарованием. Может, мужчина не готов участвовать в бытовых делах, но может оплачивать клининг или помощницу по хозяйству, чтобы разгрузить вас.

Что для нас измена?

Важно понимать, какое взаимодействие каждый из вас трактует, как неверность. Может, он считает, что случайный секс — не измена, зато ваш флирт с коллегой — повод для расставания.

Где вы видите себя через 10, 20, 30 лет?

Собираетесь ли вы менять город или страну? О какой недвижимости мечтаете? Хотели бы вести оседлый образ жизни или путешествовать?

Что заставит вас мгновенно расстаться?

Вы можете сильно удивиться ответу. Например, неожиданно мужчина разорвет отношения, если вы поправитесь или выйдите на определенную работу.

Как мы будем общаться с родителями?

Будете ли вы навещать их раз в неделю, ездить вместе в отпуск, собираетесь ли помогать им деньгами?

Сколько личного времени вам требуется?

Кто-то предпочитает постоянно быть вместе, а другим нужен хотя бы один одинокий день в неделю или отпуск наедине со своими мыслями раз в год.

Какой будет ваша социальная жизнь?

Познакомите ли вы друзей или будете иногда тусоваться порознь, хотите ли проводить с компанией много времени или выбираться «в люди» лишь иногда.

Здоровье

Узнайте, есть ли у вас в семьях предрасположенность к генетическим заболеваниям? С какими трудностями по здоровью вы можете столкнуться? Как планируете следить за самочувствием? Важен ли для вас здоровый образ жизни?

Как вы хотите принимать и выражать любовь?