Психолог рассказала, как найти вторую половинку

Психолог Паустовская рассказала, как найти вторую половинку
Клинический психолог Инна Паустовская рассказала, как и где нужно знакомиться, чтобы завязались серьезные отношения.
По словам специалистов, старые методы пикапа среди россиян больше не пользуются популярностью. Девушки любят классические комплименты без агрессивной подачи. Она также отметила, что люди стали чаще знакомиться в интернете, хотя шанс завязать отношения при таком формате значительно ниже.
По мнению эксперта, сложно узнать человека по переписке в интернете: фотография может быть сделана с нужного ракурса, собеседник может себя выставлять в лучшем свете и так далее. При личном знакомстве можно получить больше невербальной информации на основе мимики, интонаций.
Специалист подчеркнула, что чаще всего найти вторую половинку удается при знакомстве на улице. При этом мужчинам бывает непросто сделать первый шаг из-за боязни получить отказ, передает «Радио 1».