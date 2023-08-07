Психолог рассказала, как найти вторую половинку

Клинический психолог Инна Паустовская рассказала, как и где нужно знакомиться, чтобы завязались серьезные отношения.

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По словам специалистов, старые методы пикапа среди россиян больше не пользуются популярностью. Девушки любят классические комплименты без агрессивной подачи. Она также отметила, что люди стали чаще знакомиться в интернете, хотя шанс завязать отношения при таком формате значительно ниже.

По мнению эксперта, сложно узнать человека по переписке в интернете: фотография может быть сделана с нужного ракурса, собеседник может себя выставлять в лучшем свете и так далее. При личном знакомстве можно получить больше невербальной информации на основе мимики, интонаций.